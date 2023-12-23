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Готовим сырную елку из крекеров на Новый год: гости будут в восторге

Суббота 23 декабря 2023 13:03
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Готовим сырную елку из крекеров на Новый год: гости будут в восторге Как сделать роскошную сырную елку из крекеров (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Прекрасным украшением новогоднего стола станет сырную елка из крекера. Она точно будет у центра внимания. Готовится такое блюдо очень легко и быстро.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Список ингредиентов

Для приготовления такой закуски понадобятся следующие ингредиенты:

  • сливочный творог - 200 г
  • сыр чедер - 300 г
  • сыр пармезан - 20 г
  • лимон - 1 шт.
  • вустерский соус - 1 ч.л
  • петрушка веточка - 1 шт.
  • палочки хлебные - 2 шт.
  • крекер - 200 г
  • соль - по своему вкусу
  • гранат - по своему вкусу

Легкий способ приготовления

Сначала в большой миске перемешайте сливочный сыр, чедер, вустерский соус и натертую цедру лимона. По необходимости посолите и уберите в холодильник на 10 минут.

Необходимо сформировать конус. Для этого на тарелку выложите шар из сырной массы и воткните в нее большую хлебную палочку.

Далее вокруг этой хлебной палочки сформируйте конус из массы. Плотно посыпьте сырный конус измельченной петрушкой и уберите в холодильник на 2 часа.

Украсьте "елку" мелкими хлебными палочками, символизирующими ветки, и маленькими крекерами.

Для имитации гирлянды и огоньков используйте зерна граната.

В конце посыпьте елку мелко натертым сыром пармезан.

Готовим сырную елку из крекеров на Новый год: гости будут в восторгеСырная елка из крекеров (фото: Modjourney)

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