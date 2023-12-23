Готуємо сирну ялинку з крекерів на Новий рік: гості будуть в захваті
Чудовою прикрасою новорічного столу стане сирна ялинка з крекера. Вона точно буде в центру уваги. Готується така страва дуже легко та швидко.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.
Список інгредієнтів
Для приготування такої закуски знадобляться такі інгредієнти:
- вершковий сир - 200 г
- сир чедер - 300 г
- сир пармезан - 20 г
- лимон - 1 шт.
- вустерський соус - 1 ч.л
- петрушка гілочка - 1 шт.
- палички хлібні - 2 шт.
- крекер - 200 г
- сіль - до свого смаку
- гранат - до свого смаку
Легкий спосіб приготування
Спочатку у великій мисці перемішайте вершковий сир, чедер, соус вустерський і натерту цедру лимона. За необхідності посоліть та приберіть у холодильник на 10 хвилин.
Потрібно сформувати конус. Для цього на тарілку викладіть кулю із сирної маси і встроміть в неї велику хлібну паличку.
Далі навколо цієї хлібної палички сформуйте конус з маси. Щільно посипте сирний конус подрібненою петрушкою та приберіть у холодильник на 2 години.
Прикрасьте "ялинку" дрібними хлібними паличками, які символізуватимуть гілки, та маленькими крекерами.
Для імітації гірлянди та вогників використайте зерна граната.
В кінці посипте ялинку дрібно натертим сиром пармезан.
Сирна ялинка з крекерів (фото: Modjourney)
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