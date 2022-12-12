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Готовим вкуснейший майонез дома: рецепт от известного повара

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Понедельник 12 декабря 2022 10:04
Готовим вкуснейший майонез дома: рецепт от известного повара Фото: Рецепт домашнего майонеза (flickr.com)
Автор: Styler

Новогодние праздники не за горами, и даже во время войны хочется побаловать своих близких вкусными блюдами. Чтобы еда стала еще изысканнее, вы можете приготовить майонез к ней дома.

Рецептом соуса поделился шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский на своей Instagram-странице.

Для майонеза возьмите:

  • 2 желтка
  • 300-340 граммов очищенного масла без запаха
  • 1 ст ложка нежной горчицы (25г)
  • Соль по вкусу
  • 1 чайная кровать сахара
  • Черный Перец
  • Сок 1/3 лимона
  • 50г воды(йогурта, сметаны)

Пошаговый рецепт приготовления

Поместите в миску желтки, соль, сахар, горчицу и перец, и хорошо взбейте в пену венчиком. Это нужно для того, чтобы процесс эмульгации шел очень легко.

Далее тоненькой струйкой добавьте масло, не спешите, делайте это медленно. Смесь загустеет у вас на глазах.

Когда вы добавили почти все масло, масса у вас станет плотной и густой. Количество масла обычно зависит от размера желтков.

Далее добавьте сок лимона, перемешайте, добавьте воду или молоко, или нежирный йогурт, сметану. В таком случае можно даже больше чем в рецепте – и соус становится более легким.

Перемешайте и попробуйте на вкус. Если надо добавьте еще соль и сахар.

Помните, что яйца нужно тщательно помыть перед использованием. Берите только целые и замачивайте в растворе соды или уксуса на 20 минут (1 литр воды 25 г соды или 50 г уксуса), затем промойте водой.

Также читайте, как приготовить древнее украинское блюдо из свеклы.

Кстати, ранее Добровольский поделился шикарным рецептом картопляников.

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