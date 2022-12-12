Готовим вкуснейший майонез дома: рецепт от известного повара
Новогодние праздники не за горами, и даже во время войны хочется побаловать своих близких вкусными блюдами. Чтобы еда стала еще изысканнее, вы можете приготовить майонез к ней дома.
Рецептом соуса поделился шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский на своей Instagram-странице.
Для майонеза возьмите:
- 2 желтка
- 300-340 граммов очищенного масла без запаха
- 1 ст ложка нежной горчицы (25г)
- Соль по вкусу
- 1 чайная кровать сахара
- Черный Перец
- Сок 1/3 лимона
- 50г воды(йогурта, сметаны)
Пошаговый рецепт приготовления
Поместите в миску желтки, соль, сахар, горчицу и перец, и хорошо взбейте в пену венчиком. Это нужно для того, чтобы процесс эмульгации шел очень легко.
Далее тоненькой струйкой добавьте масло, не спешите, делайте это медленно. Смесь загустеет у вас на глазах.
Когда вы добавили почти все масло, масса у вас станет плотной и густой. Количество масла обычно зависит от размера желтков.
Далее добавьте сок лимона, перемешайте, добавьте воду или молоко, или нежирный йогурт, сметану. В таком случае можно даже больше чем в рецепте – и соус становится более легким.
Перемешайте и попробуйте на вкус. Если надо добавьте еще соль и сахар.
Помните, что яйца нужно тщательно помыть перед использованием. Берите только целые и замачивайте в растворе соды или уксуса на 20 минут (1 литр воды 25 г соды или 50 г уксуса), затем промойте водой.
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