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Готовим древнее украинское блюдо из свеклы: отлично подойдет к мясу

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Среда 07 декабря 2022 15:01
Готовим древнее украинское блюдо из свеклы: отлично подойдет к мясу Фото: Рецепт цвикли от украинского повара (cookpad.com)
Автор: Людмила Жукова

Цвикли (или цвитлы) - это древнее украинское блюдо из свеклы. Оно отлично подойдет к мясу, а также разным кашам.

Автентичным рецептом поделился украинский шеф-повар Анатолий Добровольский.

Для закуски вам понадобятся:

  • Свекла отварная 500 г
  • Хрен белый тертый 1 ст. ложка
  • Яблочный уксус 2 ст. ложки
  • Соль и перец по вкусу
  • Сахар 1/2 ст ложки
  • Одна столовая ложка рубленой зелени
  • Один зубчик чеснока

Пошаговый рецепт приготовления

Отварите свеклу и нарежьте ее на средние кусочки. Очень важно не натереть овощ, а именно нарезать. Потом переложите в миску, добавьте белый хрен, уксус, сахар. Посолите, поперчите, добавьте зелень и зубчик чеснока. Теперь дайте блюду 30 минут постоять. Также можно посыпать закуску орешками. Приятного аппетита!

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