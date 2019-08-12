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Готуйтеся до сильних пожеж: синоптики дали прогноз погоди на понеділок

STYLERЖиття    12.08.2019 - 07:04
Готуйтеся до сильних пожеж: синоптики дали прогноз погоди на понеділок
Погода в Україні на 12 серпня – синоптики попередили про пожежі (колаж РБК-Україна)

Синоптики попередили про крайній рівень пожежонебезпеки

Погода в Україні 12 серпня буде в міру спекотною, сухою і ясною. Але разом з цим синоптики практично гарантують виникнення пожеж, прогнозуючи п'яту ступінь пожежонебезпеки на північному сході і в центрі України. Про це пишуть фахівці Укргідрометцентру.

Як повідомляється, 11-12 серпня в Полтавській, Черкаській, Харківській, Вінницькій та Івано-Франківській областях очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Готуйтеся до сильних пожеж: синоптики дали прогноз погоди на понеділок

Погода в Україні на 12 серпня – синоптики попередили про пожежі (скріншот: meteo.gov.ua)

При цьому в більшості регіонів України очікується комфортна погода. Термометри покажуть в середньому +28... +32 градуси тепла. В деяких областях – Закарпатській та Івано-Франківській – на 1-2 градуси вище середньої температури. При цьому в нічний час доби температура знову впаде і практично в 2 рази! Термометри покажуть +14... +20 градусів і чим північніше регіон, тим вночі буде прохолодніше.

Ніяких погодних подій також не очікується. Над Україною у понеділок очікується ясне небо з мінливою хмарністю. Лише у Львівській та Волинській областях очікується невеликий дощ. Сильного вітру не очікується – до 3-8 м/с.

Готуйтеся до сильних пожеж: синоптики дали прогноз погоди на понеділок

Погода в Україні на 12 серпня – синоптики попередили про пожежі (колаж РБК-Україна)

Народний прогноз. У минулі часи помітили, якщо у цей час дні стоять похмурі і прохолодні, то дощу побоюватися не потрібно, і роботи в полі можуть продовжуватись без зупинки; коли ж душно і обтяжливо, і комахи особливо злі, то буде дощ.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, де відпочити восени в оксамитовий сезон.

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