Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

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Надзвичайна пожежна небезпека очікується 11 та 12 серпня

У неділю, 11 серпня, в деяких західних, центральних та східних областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними українських синоптиків, у період з 11 по 12 серпня в Тернопільській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайна пожежна небезпека, яка підніметься до 5 класу.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що в неділю західні та північні області накриють дощі з грозами, на решті території переважатиме суха та спекотна погода. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Також РБК-Україна писало, що в Україні до 12 серпня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Пожежна небезпека підніметься до 5 класу в західних, центральних та східних областях.