Готуйте теплі речі: де в Україні сильно похолодає (фото)

Погода в Україні в четвер, 4 липня, буде доволі комфортною для більшості українців. Проте подекуди очікується сильне нічне похоладання, а в деяких областях можливі невеликі локальні дощі. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

До слова, раніше синоптик дала прогноз погоди на тиждень, в якому розповіла, чи варто українцям чекати теплих липневих днів.

Так, завтра температура по країні коливатиметься в межах +21... +26 градусів, на Півдні буде +25... +29, а подекуди можливі покажчики +30 градусів.

Погода в Україні 4 липня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик попередила, що в Карпатах найближчої ночі можливе зниження температури до "нелітніх" позначок в +7... +12 градусів. Наталка Діденко порадила мешканцям регіону приготувати теплі речі.

Посилення вітру і місцеві локальні дощі завтра можливі у північних областях, а також на Луганщині і Донеччині.

В Києві в четвер буде без істотних опадів. Тим не менш, подекуди можливе збільшення хмарності і вологості. Температура повітря вдень становитиме від +20 до +23 градусів.

Погода в Україні 4 липня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми писали, що страшний ураган наробив багато лиха в Дніпропетровській області. Вітер наламав багато дерев, пошкоджено десятки автомобілів, люди застрягали в ліфтах через знеструмлення будинків.

Нагадаємо, що в Рівненській області пронеслася сильна піщана буря, яка знесла вітром дах з будівлі школи в одному з сіл. Жителі Полісся були шоковані таким явищем.

До слова, потужна гроза з сильними шквальними поривами вітру нещодавно обрушилася на Київ. Жителі столиці України спостерігали блискавки, а також чули гуркіт грому.