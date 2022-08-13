Як готувати смарагдове густе варення з ківі: дуже смачно і надзвичайно красиво

Напевно, не кожен може похвалитися, що йому доводилося ласувати варенням з ківі. Виправити таке упущення в раціоні зовсім не важко, благо приготувати корисне і красиве блюдо насправді - дріб'язкова справа... якщо застосувати особливий рецепт.

Зауважимо, що ківі славиться своїми корисними властивостями, зміцнює імунну систему, кровоносні судини, підвищує опір організму до різних інфекцій і допомагає організму боротися зі стресами.

Містить багато магнію, мінеральних солей (калію) і клітковину, яка нормалізує травлення. Так, фрукт дуже багатий на вітаміни, особливо А, В, С, мінеральні солі, а також дубильні речовини та ферменти, що розчиняють білок.

І якщо до цього ви знали тільки "сирий" смак ківі, який припав до душі, доречно спробувати цей фрукт у вигляді варення. Що ж для цього буде потрібно?

Інгредієнт:

самі ківі - 5 штук

банан - 1 штука

желатин - 1 чайна ложка

цукор - 220 грамів

сік половини лимона.

Як готувати

ківі потрібно дрібно порізати в ємності

банан нарізається теж дрібно, і додається туди ж

далі слід пом'яти отриману масу, але не сильно

після додаємо цукор і желатин

потім відправляємо на плиту на несильний вогонь, а варити потрібно 5-7 хвилин.

Густе, ароматне смарагдове варення готове - смачного!