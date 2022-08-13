ua ru
Сб, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как готовить изумрудное густое варенье из киви: очень вкусно и необыкновенно красиво

Новина українською →
Суббота 13 августа 2022 17:08
Как готовить изумрудное густое варенье из киви: очень вкусно и необыкновенно красиво Фото: варенье из киви (ytimg.com)
Автор: Владимир Костырин

Наверное, не каждый может похвастаться, что ему доводилось лакомиться вареньем из киви. Исправить такое упущение в рационе совсем не трудно, благо приготовить полезное и красивое блюдо на самом деле - пустяковое дело... если применить особый рецепт.

Как сделать такое изумрудное фруктовое варенье, описывает "Дача. Сад и огород".

Отметим, что киви славится своими полезными свойствами, укрепляет иммунную систему, кровеносные сосуды, повышает сопротивление организма к разным инфекциям и помогает организму бороться со стрессами.

Содержит много магния, минеральных солей (калия) и клетчатку, которая нормализует пищеварение. Так, фрукт очень богат витаминами, особенно А, В, С, минеральными солями, а также дубильными веществами и ферментами, которые растворяют белок.

И если до этого вы знали только "сырой" вкус киви, который пришелся по душе, уместно попробовать этот фрукт в виде варенья. Что же для этого потребуется?

Ингредиенты:

  • сами киви - 5 штук
  • банан - 1 штука
  • желатин - 1 чайная ложка
  • сахар - 220 грамм
  • сок половины лимона.

Как готовить

  • киви нужно мелко порезать в емкости
  • банан нарезается тоже мелко, и добавляется туда же
  • далее следует помять полученную массу, но не сильно
  • после добавляем сахар и желатин
  • затем отправляем на плиту на несильный огонь, а варить нужно 5-7 минут.

Густое, ароматное изумрудное варенье готово - приятного аппетита!

Кстати, если с киви мы разобрались, то предлагаем поближе познакомиться с другим "героем" этого рецепта варенья - бананом, из которого можно приготовить очень вкусный пирог всего за 20 минут.

Ранее также мы рассказывали, чем можно заменить сахар в варенье, и какие есть три натуральных варианта.

Читайте РБК-Украина в Google News
фрукт варенье
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь