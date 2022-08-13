Как готовить изумрудное густое варенье из киви: очень вкусно и необыкновенно красиво
Наверное, не каждый может похвастаться, что ему доводилось лакомиться вареньем из киви. Исправить такое упущение в рационе совсем не трудно, благо приготовить полезное и красивое блюдо на самом деле - пустяковое дело... если применить особый рецепт.
Как сделать такое изумрудное фруктовое варенье, описывает "Дача. Сад и огород".
Отметим, что киви славится своими полезными свойствами, укрепляет иммунную систему, кровеносные сосуды, повышает сопротивление организма к разным инфекциям и помогает организму бороться со стрессами.
Содержит много магния, минеральных солей (калия) и клетчатку, которая нормализует пищеварение. Так, фрукт очень богат витаминами, особенно А, В, С, минеральными солями, а также дубильными веществами и ферментами, которые растворяют белок.
И если до этого вы знали только "сырой" вкус киви, который пришелся по душе, уместно попробовать этот фрукт в виде варенья. Что же для этого потребуется?
Ингредиенты:
- сами киви - 5 штук
- банан - 1 штука
- желатин - 1 чайная ложка
- сахар - 220 грамм
- сок половины лимона.
Как готовить
- киви нужно мелко порезать в емкости
- банан нарезается тоже мелко, и добавляется туда же
- далее следует помять полученную массу, но не сильно
- после добавляем сахар и желатин
- затем отправляем на плиту на несильный огонь, а варить нужно 5-7 минут.
Густое, ароматное изумрудное варенье готово - приятного аппетита!
Кстати, если с киви мы разобрались, то предлагаем поближе познакомиться с другим "героем" этого рецепта варенья - бананом, из которого можно приготовить очень вкусный пирог всего за 20 минут.
Ранее также мы рассказывали, чем можно заменить сахар в варенье, и какие есть три натуральных варианта.