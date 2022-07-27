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Чим можна замінити цукор у варенні: три натуральних варіанти

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Середа 27 липня 2022 21:58
Чим можна замінити цукор у варенні: три натуральних варіанти Чим можна замінити цукор у консервації (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зазвичай в солодкій консервації домогосподині цукру використовують більше, ніж самих фруктів і ягід. Однак, є кілька способів, які допоможуть зменшити кількість цукру.

Які натуральні замінники можна використати - читайте нижче.

Пептин або лимонна кислота

Використання пептину і лимонної кислоти при приготуванні варення дозволяє зменшити кількість використовуваного цукру рівно у 2 рази. На 1 кг фруктів кількість цукру можна скоротити до 300 г, замість 1 кг.

Агар-агар

Під час використання 1 чайної ложки агар-агару в варення на 1 кг фруктів потрібно додати 500 г цукру замість 1 кг.

Ягідне пюре

Якщо ви завжди варите компот з великою кількістю цукру, варто замислитися над тим, щоб замінити його ягідним пюре. Цей продукт можна легко заморожувати, а потім діставати за необхідності. Пюре можна вживати і в чистому вигляді, і розбавляючи водою до стану компоту.

Чим замінити цукор у повсякденному житті

3 натуральних підсолоджувача будуть корисними, якщо вживати їх в обмеженій кількості.

Банани

Якщо ви полюбляєте випічку і прагнете готувати не тільки смачні, але й корисні страви, замість цукру спробуйте використати банани. Їх буде вдосталь для того, аби випічка видалась солодкою і приємною на смак.

Також банани можуть замінити й масло, адже з їх додаванням випічка стає соковитою. Найкраще для випічки підійдуть почорнілі й перестиглі банани. Коли вони м’якшають, зникає необхідність у додатковому перемішуванні їх за допомогою міксера.

Мед

Мед - це відмінний спосіб скоротити споживання цукру до мінімуму. Він в рази солодший за цукор, тому вживати його потрібно менше.

Кокосовий цукор

Цей продукт добувається з кокосової пальми у момент цвітіння. Основною особливістю кокосового цукру являється наявність високого вмісту мінеральних речовин і вітамінів. В ньому фактично не міститься фруктоза, через що його можна вважати ідеальним дієтичним продуктом.

Раніше ми повідомляли, у яких неочевидних продуктах ховається цукор.

Також ми писали, що буде з організмом, якщо на 30 днів відмовитеся від цукру.

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