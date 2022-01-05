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Готуємо вареники по-новому на Святвечір: рецепт смачної пісної страви

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Середа 05 січня 2022 19:40
Готуємо вареники по-новому на Святвечір: рецепт смачної пісної страви Як приготувати вареники на Святвечір (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зовсім скоро усі православні християни святкуватимуть Різдво. А напередодні, 6 січня, відбудеться особлива вечеря - Святвечір. Як відомо, на столі повинно стояти 12 пісних страв. Однією з таких є вареники.

Рецептом пісних вареників з картоплею та грибами на заварному тісті поділилася фудблогерка Надія Оранська в Instagram.

Так, до рецепта вареників входить молоко та вершкове масло. Однак, блогерка розповіла, що для пісного варіанта ці складники можна не додавати, адже смак страви від цього не змінюється.

Для приготування грибної начинки знадобляться наступні інгредієнти:

  • цибуля - 1 шт;
  • гриби сушені - 100 г;
  • капуста квашена - 400 г;
  • капуста свіжа;
  • спеції.

Для картопляної начинки:

  • картопля - 8-9 шт;
  • цибуля - 1 шт;
  • сіль, перець;
  • лаврове листя;
  • приправа карі.

Для тіста візьміть:

  • борошно - 6 скл;
  • олія - 6 ст. л;
  • окріп - 2 скл;
  • сіль - 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно приготувати грибну начинку. Зокрема, сушені гриби потрібно залити окропом на 1 годину.

Далі подрібніть цибулю та обсмажте. Також подрібніть гриби й обсмажити разом з цибулею. Тушкувати потрібно упродовж 5-10 хвилин. Потім додайте квашену та свіжу капусту, спеції та тушкуйте 30-40 хвилин.

Для приготування картопляної начинки потрібно попередньо відварити картоплю.

Додайте до неї необхідні компоненти та перемішати до однорідності.

Для приготування тіста з`єднайте усі компоненти та поступово додавайте борошно. Замісіть еластичне тісто.

Вкінці зваріть вареники та варіть до готовності.

Раніше ми писали, як приготувати до свята голубці з картоплею та грибами, борщ "з вушками".

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вареники Святвечер
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