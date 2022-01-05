Готовим вареники по-новому на Святвечер: рецепт вкусного постного блюда

Совсем скоро все православные христиане будут праздновать Рождество. А накануне, 6 января, состоится особый ужин - Святвечер. Как известно, на столе должно стоять 12 постных блюд. Одной из таких являются вареники.

Рецептом постных вареников с картошкой и грибами на заварном тесте поделилась фудблогерка Надежда Оранская в Instagram .

Так, в рецепт вареников входит молоко и сливочное масло. Однако, блогер рассказала, что для постного варианта эти составляющие можно не добавлять, ведь вкус блюда от этого не меняется.

Для приготовления грибной начинки понадобятся следующие ингредиенты:

лук - 1 шт;

грибы сушеные - 100 г;

капуста квашеная - 400 г;

капуста свежая;

специи.

Для картофельной начинки:

картофель - 8-9 шт;

лук - 1 шт;

соль, перец;

лавровые листья;

приправа карри.

Для теста возьмите:

мука - 6 стак;

масло - 6 ст. л;

кипяток - 2 стак;

соль - 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сначала нужно приготовить грибную начинку. В частности, сушеные грибы нужно залить кипятком на 1 час.

Далее измельчите лук и обжарьте. Также измельчите грибы и обжарьте вместе с луком. Тушить нужно в течение 5-10 минут. Затем добавьте квашеную и свежую капусту, специи и тушите 30-40 минут.

Для приготовления картофельной начинки нужно предварительно отварить картофель.

Добавьте к ней необходимые компоненты и перемешайте до однородности.

Для приготовления теста соедините все компоненты и постепенно добавляйте муку. Замесите эластичное тесто.

В конце сварите вареники и варите до готовности.