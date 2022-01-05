ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Готовим вареники по-новому на Святвечер: рецепт вкусного постного блюда

Новина українською →
Среда 05 января 2022 18:52
Готовим вареники по-новому на Святвечер: рецепт вкусного постного блюда Как приготовить вареники на Святвечер (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Совсем скоро все православные христиане будут праздновать Рождество. А накануне, 6 января, состоится особый ужин - Святвечер. Как известно, на столе должно стоять 12 постных блюд. Одной из таких являются вареники.

Рецептом постных вареников с картошкой и грибами на заварном тесте поделилась фудблогерка Надежда Оранская в Instagram.

Так, в рецепт вареников входит молоко и сливочное масло. Однако, блогер рассказала, что для постного варианта эти составляющие можно не добавлять, ведь вкус блюда от этого не меняется.

Для приготовления грибной начинки понадобятся следующие ингредиенты:

  • лук - 1 шт;
  • грибы сушеные - 100 г;
  • капуста квашеная - 400 г;
  • капуста свежая;
  • специи.

Для картофельной начинки:

  • картофель - 8-9 шт;
  • лук - 1 шт;
  • соль, перец;
  • лавровые листья;
  • приправа карри.

Для теста возьмите:

  • мука - 6 стак;
  • масло - 6 ст. л;
  • кипяток - 2 стак;
  • соль - 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сначала нужно приготовить грибную начинку. В частности, сушеные грибы нужно залить кипятком на 1 час.

Далее измельчите лук и обжарьте. Также измельчите грибы и обжарьте вместе с луком. Тушить нужно в течение 5-10 минут. Затем добавьте квашеную и свежую капусту, специи и тушите 30-40 минут.

Для приготовления картофельной начинки нужно предварительно отварить картофель.

Добавьте к ней необходимые компоненты и перемешайте до однородности.

Для приготовления теста соедините все компоненты и постепенно добавляйте муку. Замесите эластичное тесто.

В конце сварите вареники и варите до готовности.

Ранее мы писали, как приготовить к празднику голубцы с картофелем и грибами, борщ "с ушками".

Читайте РБК-Украина в Google News
вареники Святвечер
LITE
Что с чем носить: Эльза Хоск демонстрирует 5 модных образов зимы 2022
Что с чем носить: Эльза Хоск демонстрирует 5 модных образов зимы 2022