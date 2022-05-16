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Кулінар розкрила секрет смачнющої картоплі в духовці: мінімум сил і інгредієнтів

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Понеділок 16 травня 2022 07:30
Кулінар розкрила секрет смачнющої картоплі в духовці: мінімум сил і інгредієнтів Скріншот: готуємо картоплю в духовці
Автор: Світлана Мащенко

Картопля в духовці - одна з найулюбленіших страв як дорослих, так і дітей. Приготуйте таку смакоту і ваша сім'я обов'язково попросить повторити.

Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Аліна пропонує запекти картоплю під ніжним соусом, і смак вас точно здивує.

Інгредієнти:

  • Картопля - 6-7 шт. (750 г)
  • Молоко - 500 мл
  • Цибуля - 1 шт. (близько 170 г)
  • Часник - 2 зубчики
  • Цукор - 1/3 ч. л.
  • Борошно - 1 ст. л.
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком
  • Вершкове масло - 30-40 г

Покрокове приготування

Наріжте цибулю, обсмажте її на суміші рослинної олії і вершкового масла до рум'яності. Додайте цукор і подрібнений часник.

Додайте борошно і обсмажте ще 1-2 хвилини.

Додайте молоко, варіть соус до загустіння, періодично помішуючи. Посоліть і поперчіть за смаком.

Наріжте картоплю тонкими слайсами. Посоліть і поперчіть за смаком.

Змастіть форму рослинною олією. Викладіть картоплю, залийте соусом.

Випікайте 35-45 хвилин при температурі 200 градусів до повної готовності картоплі.

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