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Готуємо торт Карпатка з заварним кремом: ви закохаєтесь в цей десерт з першого разу!

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Неділя 29 травня 2022 08:45
Готуємо торт Карпатка з заварним кремом: ви закохаєтесь в цей десерт з першого разу! Колаж РБК-Україна: Торт Карпатка з заварним кремом
Автор: Світлана Мащенко

Торт Карпатка - це ніжний десерт, що нагадує великий еклер. Він готується з заварного тіста з заварним кремом всередині. Кулінари запевняють, що приготувавши один раз, ви закохаєтеся в цей торт назавжди.

Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Інгредієнти на форму 22 см

Для заварного тіста:

  • Вода - 70 г
  • Молоко - 70 г
  • Масло вершкове - 60 г
  • Борошно - 100 г
  • Сіль - 1/4 ч. л.
  • Цукор - 1/4 ч. л.
  • Яйце С0 - 3 шт. (кімнатної температури)

Для заварного крему:

  • Яйце - 2 шт.
  • Молоко - 500 г
  • Цукор - 130 г
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Крохмаль кукурудзяний - 40 г
  • Вершкове масло 82% - 150 г

Для посипання: цукрова пудра - 1 ст. л.

Покрокове приготування

Почнемо з крему. Молоко прогрійте до гарячого стану, змішайте яйця з цукром і кукурудзяним крохмалем. Введіть гаряче молоко тонкою цівкою в яйця, знову перелийте майбутній заварний крем в каструльку і заваріть, постійно помішуючи протягом 7-10 хвилин, до появи перших бульбашок кипіння. Накрийте крем харчовою плівкою в контакт і чекайте повного охолодження основи для заварного крему.

Для заварного тіста змішайте воду з молоком, додайте вершкове масло, сіль і цукор. Нагрійте до гарячого стану, додайте просіяне борошно. Постійно помішуючи, заваріть тісто, поки воно не збереться в єдину однорідну грудку. Прогрійте його ще 1-2 хвилини, щоб випарувалася зайва рідина. Перекладіть тісто в миску, щоб воно швидше охололо.

Коли тісто охолоне, вводьте яйця по одному за раз, добре вмішуючи кожне яйце в тісто.

Розділіть тісто на 2 рівні частини, розподіліть по пергаменту, формуючи невеликі узвишшя. Випікайте в заздалегідь прогрітій до 190 градусів духовці протягом 15-25 хвилин. Орієнтуйтеся на свою духовку. Тісто має добре зарум'янитися. Готовим коржам дайте охолонути.

Повернемося до крему. Дуже важливо, щоб вершкове масло і основа для заварного крему були кімнатної температури, щоб крем не розшарувався. Збийте масло до посвітлення і пишності протягом 3-4 хвилин. Додавайте по 1 ст. л. заварної основи, продовжуючи збивати. Наступну порцію заварної основи додавайте тільки тоді, коли добре вмішалася попередня.

У форму 22 см викладіть один корж, зверху змастіть його кремом. Накрийте другим коржем, руками трохи утрамбовуючи, щоб крем рівномірно розійшовся. Форму накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на 2-3 години, а краще на ніч, щоб крем схопився, і торт добре тримав форму.

Готовий торт посипте зверху цукровою пудрою.

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