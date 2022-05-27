Шоколадний медовик за 40 хвилин: готуємо фантастичний торт "Спартак"

Торт" Спартак " - фантастичне поєднання медово-шоколадного тіста з заварним кремом. Для такого десерту не потрібно розгортати коржі, а крем можна приготувати заздалегідь.

Інгредієнт

Для коржів:

Яйце-3 шт.

Мед - 100 г

Цукор -100 г

Сіль-щіпка

Сода-1 ч. л. без гірки

Вершкове масло-100 г

Борошно-200 г

Какао - 30 г

Для крему:

Яйце - 2 шт.

Молоко-500 мл

Цукор - 100-150 г (за смаком)

Ванільний цукор - 10 г

Кукурудзяний крохмаль-40 г

Вершкове масло кімнатної температури-80-100 г

Покрокове приготування

Приготування торта почніть з крему. Змішайте яйця з цукром, крохмалем, додайте трохи молока. Все добре перемішайте до повної однорідності. Влийте суміш в молоко, що залишилося. Варіть крем на помірному вогні, постійно помішуючи. Коли з'являться перші бульбашки, проваріть крем буквально 1 хвилину, щоб крохмаль заварився.

Зніміть крем з плити, додайте ванільний цукор. Щоб заварна основа швидше охолола, перекладіть її в іншу ємність, і цю ємність помістіть у велику миску з холодною водою. Періодично помішуйте (кожні 5 хвилин, поки готуємо коржі), щоб на поверхні не утворювалася скоринка. Також заварну основу можна приготувати заздалегідь, тоді просто накрийте її харчовою плівкою "в контакт" і дайте повністю охолонути до кімнатної температури.

Для коржів мед з вершковим маслом розтопіть на маленькому вогні, додайте соду. Постійно помішуючи, проваріть на маленькому вогні 1-2 хвилини до отримання карамельного відтінку. Суміш буде дуже сильно пінитися - це реакція меду з содою.

Збийте яйця на максимальній швидкості міксера 3-4 хвилини, поступово додаючи весь цукор.

Остигнула суміш меду і масла додайте до яєць. Борошно змішайте з какао і просійте частинами, перемішуючи лопаткою.

Тісто розділіть на 2 частини вагою близько 330 г кожна, викладіть тісто на силіконовий килимок або пергамент, розрівняйте по всій площі лопаткою, намагаючись отримати максимально рівномірний шар. Розмір одного коржа близько 29 см на 40 см.

Випікайте коржі при температурі 180 градусів близько 8-10 хвилин до готовності коржа.

Ображати краю у готових коржів, кожен корж розріжте на 2, 3 або 4 частини. Дайте їм повністю охолонути, але не кладіть коржі один на одного, поки вони гарячі, тому що вони можуть злипнутися.

Вершкове масло кімнатної температури збийте міксером 1-2 хвилини. По одній столовій ложці додавайте заварну основу (вона обов'язково повинна бути однієї кімнатної температури з вершковим маслом), постійно збиваючи крем міксером.

Наступну порцію заварний основи вводите тоді, коли добре втрутилася попередня.

Змастіть кремом коржі, верх і боки торта. Прикрашайте за бажанням. Можна подрібненими обрізками коржів.