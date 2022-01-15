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Що можна приготувати з вчорашніх макаронів: рецепт точно вас здивує

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Субота 15 січня 2022 07:33
Що можна приготувати з вчорашніх макаронів: рецепт точно вас здивує Що приготувати зі вчорашніх макаронів (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо у холодильнику стоїть ціла каструля вчорашніх макаронів, то цей спосіб вам допоможе. Зокрема, цю страву можна повернути до життя, вона вийде смачною та ситною.

Рецепт опублікував кулінар-самоучка "_ivan_solovey_" в Instagram.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • вчорашні макарони;
  • плавлений сир;
  • томатний соус;
  • вершкове масло.

Спосіб приготування:

Спочатку на пательні розтопіть невеликий шматок вершкового масла.

Потім додайте томатний соус та плавлений сир. Готуйте поки сирок повністю не розплавиться.

Після цього додайте макарони та перемішайте.

Зазначимо, щоб макарони під час варіння не злиплися, то важливо вибрати каструлю з широким дном і високими стінками. Для варіння можна використовувати більше води, ніж зазначено в інструкції - приблизно 1 літр на 100 грамів макаронів. Вам також знадобиться щіпка солі й шматочок вершкового масла.

Раніше ми повідомляли, які продукти не варто зберігати в холодильнику.

А також розповідали про те, чому хліб і каші дуже шкідливі для літніх людей.

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еда макароны
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