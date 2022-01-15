Що можна приготувати з вчорашніх макаронів: рецепт точно вас здивує

Якщо у холодильнику стоїть ціла каструля вчорашніх макаронів, то цей спосіб вам допоможе. Зокрема, цю страву можна повернути до життя, вона вийде смачною та ситною.

Рецепт опублікував кулінар-самоучка "_ivan_solovey_" в Instagram.