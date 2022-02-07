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Стало відомо про улюблений сніданок Єлизавети II, який вона їсть щодня вже 70 років

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Британія, Понеділок 07 лютого 2022 18:29
Стало відомо про улюблений сніданок Єлизавети II, який вона їсть щодня вже 70 років Фото: Єлизавета II (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У королеви Великобританії Єлизавети II є команда королівських кухарів і кухонних працівників, які щоранку готують їй їжу. Цікаво, що протягом 70 років її сніданок - це пластівці з молоком.

Про це повідомляє видання Тһе Sun.

При цьому королева віддає перевагу одному американському виробнику сухих сніданків - компанії Kellogg's.

Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді, який пропрацював в королівській родині 15 років, розповів, що улюблений вибір монарха - це кукурудзяні пластівці і фрукти.

Даррен також повідав, що королева не гурман, на відміну від покійного принца Філіпа, який любив поїсти і цілий день говорив про їжу.

Єлизавета II любить їсти яєчню-базіку з копченим лососем і тертим трюфелем. Макгрейді підкреслив, що королева занадто скромна, щоб замовляти свіжі трюфелі. Зазвичай вона насолоджувалася ними тільки на Різдво, коли трюфелі їй надсилали в якості подарунка.

Колишній королівський шеф-кухар також зізнався, що королева не любить піцу і за всі 15 років його роботи в палаці жодної піци їй так і не подали.

Нагадаємо, Єлизавета II випустила власний кетчуп і коричневий соус, який схожий на соус для стейків.

Ми також писали про те, що стало відомо, як заварює чай Єлизавета II.

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Єлизавета II еда
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