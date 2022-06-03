Швидкий і смачний рецепт домашнього хумуса: просто пальчики оближеш!

Якщо вам не подобається смак магазинного хумуса або ж бентежить його ціна - не засмучуйтеся, адже цю смачну закуску можна легко приготувати і вдома. Хумус подають з чіпсами або пітою, а хтось просто маже його на хліб, також можна вмочати в нього нарізані соломкою шматочки моркви, огірка або селери.