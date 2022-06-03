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Швидкий і смачний рецепт домашнього хумуса: просто пальчики оближеш!

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П'ятниця 03 червня 2022 17:52
Швидкий і смачний рецепт домашнього хумуса: просто пальчики оближеш! Домашній хумус (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Якщо вам не подобається смак магазинного хумуса або ж бентежить його ціна - не засмучуйтеся, адже цю смачну закуску можна легко приготувати і вдома. Хумус подають з чіпсами або пітою, а хтось просто маже його на хліб, також можна вмочати в нього нарізані соломкою шматочки моркви, огірка або селери.

Рецептом домашнього хумуса поділилася в Instagram нутриціолог Богдана Тарасюк.

Інгредієнти:

  • Нут - 250 г
  • Тахіні - 3 ст. л.
  • Оливкова олія - 3 ст. л.
  • Сік лимона - 3 ст. л.
  • Часник - 2 З.
  • Сіль, перець, копчена паприка - за смаком

Готуємо хумус:

1. Нут замочити попередньо у великій кількості холодної води.

2. Відварити до готовності.

3. Рідину злити, але залишити для доведення до потрібної консистенції хумуса.

4. Збиваємо блендером, попередньо з'єднавши все і вичавивши часник, до однорідної консистенції, регулюючи відваром з нуту.

5. Спеції за смаком.

Просто і дуже смачно!

Швидкий і смачний рецепт домашнього хумуса: просто пальчики оближеш!Домашній хумус вийде дуже смачним (фото: instagram.com/body_antidiet)

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