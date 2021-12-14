Смачна заливна риба за старовинним і дуже простим рецептом: більше не "гадость"!

Колаж РБК-Україна: заливна риба на Новий рік за старовинним рецептом

Заливна риба - несправедливо ображена страва з давньою історією. Вона вже багато років асоціюється в крилатою фразою "Какая гадость эта ваша заливная рыба..." з новорічного фільму "Іронія долі". Але з рибою так не можна. По-перше, це красиво, по-друге - смачно, а, по-третє, за твердженням доктора Комаровського, рибу потрібно їсти всім по 2-4 порції на тиждень (це 280-560 грамів).

Спробуємо реабілітувати в матеріалі Styler цю страву рецептом заливного судака з "Книги про смачну і здорову їжу" 1964 року.