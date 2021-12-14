Смачна заливна риба за старовинним і дуже простим рецептом: більше не "гадость"!
Заливна риба - несправедливо ображена страва з давньою історією. Вона вже багато років асоціюється в крилатою фразою "Какая гадость эта ваша заливная рыба..." з новорічного фільму "Іронія долі".
Але з рибою так не можна. По-перше, це красиво, по-друге - смачно, а, по-третє, за твердженням доктора Комаровського, рибу потрібно їсти всім по 2-4 порції на тиждень (це 280-560 грамів).
Спробуємо реабілітувати в матеріалі Styler цю страву рецептом заливного судака з "Книги про смачну і здорову їжу" 1964 року.
Покрокове приготування заливного судака
- Очищеного і вимитого судака нарізати на шматки. Кістки, голову без зябер, зачистки і ікру скласти в каструлю, додати коріння, цибулю, сіль, лавровий лист (1-2 листка), залити водою і поставити варити.
- Через 15-20 хвилин в цю ж каструлю покласти для варіння шматки судака.
- Коли шматки риби будуть готові, вийняти їх шумівкою, укласти на блюдо у формі цілої риби, але з невеликими проміжками між шматками, і поставити блюдо в холодне місце.
- Одержаний від варіння риби бульйон злити і приготувати 2-2,5 склянки желе, тобто розчинити розмочений желатин, закип'ятити і процідити через серветку.
- Кожен шматок судака прикрасити скибочками лимона, моркви, нарізаної у вигляді зірочок, листочком зелені і залити отриманим желе в два-три прийоми, щоб прикраси не зрушилися з місця, а шматки судака були залиті желе.
- Страву тримати в холодному місці, поки желе не застигне. До заливного судака можна подати червону капусту, картопляний салат, огірки свіжі і солоні, а також соус майонез.
Інгредієнт: на 1 судак (1000-1200 г) - 10-12 г желатину, по 1 шт. коріння (морква, петрушка, пастернак, селера - на вибір), головка цибулі, лавровий лист, сіль.
Скрін: Рецепт заливного судака з "Книги"
Вперше унікальна куховарська книга була видана в 1939 році
Друге видання "Книги про смачну і здорову їжу" вийшло вже в 1952-му році фантастичним тиражем у 8 млн примірників.
До книги увійшло багато рецептів ще дорадянських часів, які звичайній людині з зарплатою в 120 рублів, що бачить голі полиці в магазині, було не подужати. Наприклад, про "майонез з дичини", "м'ясо краба" або "каперси" можна було тільки почитати.
Проте для радянських людей це було свого роду "кулінарною біблією". Крім рецептів там було багато кухонних лайфхаків. У книзі 424 сторінки, а форматом вона більше стандарту А4.
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