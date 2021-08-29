Кулінар поділився простим рецептом манника на кефірі: недорого і фантастично смачно!

Відомий кулінар Сергій Джуренко розповів, як приготувати дуже простий і смачний манник на кефірі. Інгредієнти для пирога недорогі, спекти його просто, а смак виходить - незрівнянний!

Важливі поради щодо випікання манника

За словами шефа, ця випічка може стати як звичайним пирогом у вигляді кексу, так і основою для торта. Коржі манника мають більш "грубу" текстуру, тому просочуються кремом вони відмінно.

"У приготуванні пирогів з манки є деякі особливості. Перед тим, як приступити до випікання виробів, треба дати манці набрякнути. Зазвичай досить 40-45 хвилин, хоча часто цей час значно більше. Коли ми готуємо манник c використанням кефіру, манка змішується c кисломолочним продуктом і яйцями, a цукор і трохи звичайної м'якої муки додаємо в самому кінці", - радить Сергій.

Манку для пирога можна брати з будь-яких сортів пшениці - м'яких, твердих, змішаних, підійде і італійський сорт semola, але її потрібно хоча б на третину змішати зі звичайною борошном.

Крупу слід просіяти через сито, а в якості розпушувача взяти пекарський порошок (готову магазинну суміш), а не соду.

Рецепт манника - "базовий". Це означає, що в нього можна додавати родзинки, цукати, просочувати пиріг сиропом, медом або кремом.

Інгредієнти для манника на кефірі:

Манна крупа - 200 г

Кефір (нежирний) - 250 мл

Яйце - 3 шт.

Цукор - 150 г

Пшеничне борошно - 1-2 ст. л.

Апельсин (цедра) - 1 шт.

Вершкове масло - 1 ч. л.

Ваніль, ароматизатор, розпушувач (пекарський порошок)

Цукрова пудра для прикраси.

Покрокове приготування пирога

Підготуйте інгредієнти: окремо просійте манку і борошно, насипте цукор, заздалегідь дістаньте з холодильника кефір, з невеликого апельсина зніміть цедру. Якщо є окремий цитрусовий ароматизатор - пиріг буде смачніше.

У велику глибоку миску налийте нехолодний кефір, вбийте яйця, змішайте за допомогою віночка.

Додайте в суміш манну крупу. Віночком ретельно змішайте до однорідної маси без грудочок. Накрийте миску і залиште на 45-60 хвилин.

У невеликій мисці змішайте caxap, півпакетика розпушувача (приблизно 1 ч. л. з гіркою) і звичайне борошно. Якщо манка м'яка, досить 1 ст. л. з невеликим "верхом", для твердої і змішаної манки - 2 ст. л. Перемішайте сухі компоненти.

Коли суміш з манкою набухне, додайте в тісто рідкий ванілін за смаком (якщо берете кристалічний ванілін, змішайте його з цукром). Можна додавати кондитерські ароматизатори - апельсин, ваніль та інші (за смаком). Важливо, щоб не відчувався запах жовтків.

Додайте в тісто натерту на терку цедру і ретельно перемішайте. Постійно помішуючи віночком, всипте цукрову суміш в рідке тісто, ретельно розмішайте до повної однорідності.

Щільність тіста повинна нагадувати густий мед, який повільно стікає c ложки. Дайте тісту постояти 10 хвилин, щоб розчинився цукор.

Тим часом нагрійте духовку до 200 градусів. Змастіть форму вершковим маслом, перелийте туди тісто. Випікайте від 40 хвилин до 1 години.

Дайте пирогу охолонути, посипте через ситечко пудрою. За бажанням прикрасьте кремом або фруктами. За бажанням, можна розрізати випічку на коржі і змастити кремом або згущеним молоком.

"Смачний і простий манник на кефірі - незрівнянна десертна випічка!"- каже Сергій і бажає всім смачного.