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Готовим роскошную морковь по-корейски за пять минут: видеорецепт

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Суббота 04 сентября 2021 15:38
Готовим роскошную морковь по-корейски за пять минут: видеорецепт Фото: Морковь по-корейски (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Морковь по-корейски - острый салат из нарезанной тонкой "лапшой" морковки, с добавлением чеснока, растительного масла, а также приправ по вкусу. Простое, но вкусное блюдо давно стало частью рациона украинцев, которые любят подразнить свои вкусовые рецепторы. Готовый салат можно купить в супермаркете, но ничто не сравнится со вкусом свеженарезанной приправленной моркови.

Как приготовить роскошную закуску всего за пять минут - смотрите ниже в наше материале.

Ингредиенты:

  • Морковь - 1 кг
  • Чеснок - 5 зубчиков
  • Красная сладкая паприка - 1 ч. л.
  • Молотый кориандр - 0,5 ч. л.
  • Красный острый перец - 1 щепотка
  • Соль - 0,5 ст. л.
  • Сахар - 1,5 ст. л.
  • Растительное масло - 100 мл
  • Уксус 70% - 0,5 ст л.

Пошаговое приготовление моркови по-корейски

Натрите овощи любым удобным способом: на специальной терке или в кухонном комбайне.

Положите сахар и соль, после чего деликатно перемешайте руками. Морковь сдавливать не нужно, чтобы она не пустила сок.

Добавьте в морковь мелко натертый чеснок, нежно перемешайте. Отправьте предварительно смешанные между собой специи и снова перемешайте.

Влейте в салат растительное масло и уксус, снова перемешайте.

Роскошная морковь по-корейски готова!

Видео: Морковка по-корейски, рецепт

Для справки:

Википедия утверждает, что блюдо было создано советскими корейцами, депортированными в 1937 году из пограничных районов Дальневосточного края в Казахстан и Узбекистан.

Причиной появления стало отсутствие на новых местах проживания продуктов для приготовления корейских холодных закусок (панчханов).

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