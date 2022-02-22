Готуємо дитину до появи братика або сестрички: шість важливих правил для батьків

Реакція старшої дитини може бути несподіваною - від неймовірної радості до сильної істерики, страху або негативу.

Поява ще однієї дитини в сім'ї - це завжди радість. Але старшу дитину варто підготувати до цієї події, оскільки народження брата або сестри може стати серйозним стресом.

Які шість правил повинні дотримуватися батьки, щоб дитина була готова до появи брата або сестри - читайте нижче.

Підберіть час

Підберіть вдалий час, щоб повідомити дитині про поповнення в родині. Деяким малюкам складно чекати 9 місяців, щоб познайомитися з братиком або сестричкою.

І переконайтеся в тому, що ви готові повідомити оточенню про свою вагітність, бо діти часто не вміють зберігати таку інформацію в таємниці.

Затягувати з новиною сильно не варто. Дитина може відчути, що їй стали менше приділяти уваги, мама більше відпочиває і її бережуть - це може викликати хвилювання і страхи.

Тим більше про вагітність можуть розповісти сусіди, вихователі в дитячому садку, вчителі.

Дитина повинна дізнатися новину від вас і їй необхідно розуміти, що відбувається з батьками.

Допоможіть малюкові зрозуміти, що відбувається

Новина про те, що скоро з'явиться брат або сестра може бути дитині не дуже зрозуміла. Орієнтуйтеся на вік малюка, підберіть слова, які допоможуть малюкові усвідомити інформацію. Важливо, щоб він не був наляканий або стривожений.

Можна використовувати спеціальні книги або мультфільми, які детально пояснюють, що таке - появи братика або сестрички. Потрібно пояснити, що може змінитися в його житті і як добре насправді мати брата або сестру.

Також варто розповісти, як може змінитися життя батьків. Особливо в перший час. Можна використовувати ляльку і показати, як потрібно піклуватися про новонародженого.

Поясніть, що немовлята можуть плакати ночами, їх потрібно частіше годувати. Чим більше моментів буде дитині зрозумілими, тим менше у неї буде тривоги.

Не пов'язуйте зміни в житті з очікуванням ще однієї дитини

Якщо ви хочете переселити старшу дитину з однієї кімнати в іншу, то не варто це робити одночасно з повідомленням про появу брата або сестри.

Зробіть це раніше, щоб у малюка не було негативних асоціацій. Часто діти звинувачують молодших в життєвих змінах і вважають, що їх поява порушила звичний уклад.

Прийміть негативні почуття дитини

Новина про появу брата або сестри може бути прийнята негативно. Дитині складно зрозуміти, чому її одної недостатньо і батьки хочуть ще одного хлопчика чи дівчинку.

Агресія і негатив можуть проявлятися по-різному: це можуть бути істерики, дитина починає чинити демонстративно на зло, відкрито говорити, що не хоче брата або сестру і повідомляти, що любити їх не буде.

Не сваріть дитину за такі емоції, дайте їх виплеснути. Не потрібно говорити, що це дрібниці й дитина повинна негайно заспокоїтися.

Уважно слухайте, що саме говорить дитина – це допоможе знайти причину тривоги та підібрати правильно підібрати потрібні слова. Якщо ви зможете це обговорити, то через деякий час страхи, тривоги та переживання підуть.

Розширте коло спілкування дитини

Якщо світ вашої старшої дитини обмежується тільки членами сім'ї - це може негативно відбитися на новині про ще одну дитину. У малюка повинен бути коло спілкування і поза сім'єю - сусідські діти, діти ваших друзів, гуртки та секції.

Таким чином, життя вашої дитини буде пов'язана не тільки з батьками й новина про новонародженого вона перенесе легше. Малюк буде знати, що йому завжди буде з ким пограти та погуляти, якщо батьки будуть зайняті.

Покажіть малюкові приклад сімей, де багато дітей

Якщо у вас є в друзях багатодітні сім'ї - це чудово. Ви зможете показати наочно, що таке брати та сестри.

Розкажіть про переваги великої родини, а діти можуть показати, як у них все влаштовано. Нехай разом пограють і покажуть, що це весело.