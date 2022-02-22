Готовим ребенка к появлению братика или сестрички: шесть важных правил для родителей

Реакция старшего ребенка может быть неожиданной - от невероятной радости до сильной истерики, страха или негатива.

Появление еще одного ребенка в семье - это всегда радость. Но старшего ребенка стоит подготовить к этому событию, так как рождение брата или сестры может стать серьезным стрессом.

Какие шесть правил должны соблюдать родители, чтобы ребенок был готов к появлению брата или сестры - читайте ниже.

Подберите время

Подберите удачное время, чтобы сообщить ребенку о пополнении в семье. Некоторым малышам сложно ждать 9 месяцев, чтобы познакомиться с братиком или сестричкой.

И убедитесь в том, что вы готовы сообщить окружению о своей беременности, так как дети часто не умеют хранить такую информацию в тайне.

Затягивать с новостью сильно не стоит. Ребенок может почувствовать, что ему стали меньше уделять внимания, мама больше отдыхает и ее берегут - это может вызвать волнение и страхи.

Тем более, о беременности могут рассказать соседи, воспитатели в детском саду, учителя.

Ребенок должен узнать новость от вас и ему необходимо понимать, что происходит с родителями.

Помогите малышу понять, что происходит

Новость о том, что скоро появится брат или сестра может быть ребенку не очень понятна. Ориентируйтесь на возраст малыша, подберите слова, которые помогут малышу осознать информацию. Важно, чтобы он не был напуган или встревожен.

Можно использовать специальные книги или мультфильмы, которые детально объясняют, что такое – появления братика или сестрички. Нужно объяснить, что может измениться в его жизни и как хорошо на самом деле иметь брата или сестру.

Также стоит рассказать, как изменится жизнь родителей. Особенно в первое время. Можно использовать куклу и показать, как нужно заботиться о новорожденном.

Объясните, что младенцы могут плакать по ночам, их нужно чаще кормить. Чем больше моментов будет ребенку понятными, тем меньше у него будет тревоги.

Не связывайте изменения в жизни с ожиданием еще одного ребенка

Если вы хотите переселить старшего ребенка из одной комнаты в другую, то не стоит это делать одновременно с сообщением о появлении брата или сестры.

Сделайте это раньше, чтобы у малыша не было негативных ассоциаций. Часто дети обвиняют младших в жизненных переменах и считают, что их появление нарушило привычный уклад.

Примите негативные чувства ребенка

Новость о появлении брата или сестры может быть принята негативно. Ребенку сложно понять, почему его одного недостаточно и родители хотят еще одного мальчика или девочку.

Агрессия и негатив могут проявляться по-разному: это могут быть истерики, ребенок начинает поступать демонстративно назло, открыто говорить, что не хочет брата или сестру и сообщать, что любить их не будет.

Не ругайте ребенка за такие эмоции, дайте их выплеснуть. Не нужно говорить, что это мелочи и ребенок должен немедленно успокоиться.

Внимательно слушайте, что именно говорит ребенок - это поможет найти причину тревоги и подобрать правильно подобрать нужные слова. Если вы сможете это обсудить, то через некоторое время страхи, тревоги и переживания уйдут.

Расширьте круг общения ребенка

Если мир вашего старшего ребенка ограничивается только членами семьи - это может негативно отразиться на новости об еще одном ребенке. У малыша должен быть круг общения и вне семьи - соседские дети, дети ваших друзей, кружки и секции.

Таким образом, жизнь вашего ребенка будет связана не только с родителями и новость о новорожденном он перенесет легче. Малыш будет знать, что ему всегда будет с кем поиграть и погулять, если родители будут заняты.

Покажите малышу пример семей, где много детей

Если у вас есть в друзьях многодетные семьи - это замечательно. Вы сможете показать наглядно, что такое братья и сестры.

Расскажите о преимуществах большой семьи, а дети могут показать, как у них все устроено. Пусть вместе поиграют и покажут, что это весело.