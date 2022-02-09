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Готуємо низькокалорійний банановий чизкейк: цей смачний десерт не нашкодить фігурі

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Середа 09 лютого 2022 20:20
Готуємо низькокалорійний банановий чизкейк: цей смачний десерт не нашкодить фігурі Рецепт низькокалорійного бананового чизкейка (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожній жінці, яка сідає на дієту, в першу чергу складно відмовитися саме від солодкого, мучного і шоколадного. Вміст цукру і жирів в десертах підвищує їх калорійність і негативно позначається на фігурі.

Тому ми пропонуємо рецепт низькокалорійного бананового чізкейка, яким можна поласувати під час дієти.

Рецептом поділилась нутриціологиня Алла Ковальова на своїй сторінці в Instagram.

Такий тортик вийде досить дієтичним, в міру солодким і дуже ніжним. І технологія приготування значно простіша за традиційну.

Для основи необхідні такі інгредієнти:

  • вівсяне борошно - 130 г;
  • яйця - 1 шт;
  • вершкове масло - 7 г;
  • молоко - 40 г;
  • підсолоджувач - до свого смаку;
  • сіль - щіпка.

Інгредієнти для сирної начинки:

  • банан стиглий - 140 г;
  • м'який сир - 140 г;
  • кисломолочний сир - 80 г;
  • молоко - 50 г;
  • яйця - 1 шт.
  • кукурудзяний крохмаль - 25 г

Спосіб приготування основи:

Спочатку розтопіть вершкове масло. Потім яйце змішати із замінником цукру, сіллю, молоком та олією.

Після цього висипте туди борошно та добре перемішайте ложкою і руками. За необхідності додати ще молока чи борошна.

Тісто потрібно розподілити у формі, формуючи бортики.

Легкий спосіб приготування начинки:

Всі інгредієнти збити занурювальним блендером та вилийте масу на основу.

Поставити в духовку на годину за температури 160 градусів. Після цього остудіть та поставте в холодильник на ніч.

Вранці обережно дістаньте з форми. Чизкейк можете прикрасити ягодами.

Готуємо низькокалорійний банановий чизкейк: цей смачний десерт не нашкодить фігуріРецепт низькокалорійного бананового чизкейка (instagram.com/alla_ppfood)

Раніше ми повідомляли, як приготувати шоколадний чізкейк з фініками без випікання.

Також ми писали про чизкейк без випікання на основі вершкового сиру.

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