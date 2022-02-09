Готуємо низькокалорійний банановий чизкейк: цей смачний десерт не нашкодить фігурі
Кожній жінці, яка сідає на дієту, в першу чергу складно відмовитися саме від солодкого, мучного і шоколадного. Вміст цукру і жирів в десертах підвищує їх калорійність і негативно позначається на фігурі.
Тому ми пропонуємо рецепт низькокалорійного бананового чізкейка, яким можна поласувати під час дієти.
Рецептом поділилась нутриціологиня Алла Ковальова на своїй сторінці в Instagram.
Такий тортик вийде досить дієтичним, в міру солодким і дуже ніжним. І технологія приготування значно простіша за традиційну.
Для основи необхідні такі інгредієнти:
- вівсяне борошно - 130 г;
- яйця - 1 шт;
- вершкове масло - 7 г;
- молоко - 40 г;
- підсолоджувач - до свого смаку;
- сіль - щіпка.
Інгредієнти для сирної начинки:
- банан стиглий - 140 г;
- м'який сир - 140 г;
- кисломолочний сир - 80 г;
- молоко - 50 г;
- яйця - 1 шт.
- кукурудзяний крохмаль - 25 г
Спосіб приготування основи:
Спочатку розтопіть вершкове масло. Потім яйце змішати із замінником цукру, сіллю, молоком та олією.
Після цього висипте туди борошно та добре перемішайте ложкою і руками. За необхідності додати ще молока чи борошна.
Тісто потрібно розподілити у формі, формуючи бортики.
Легкий спосіб приготування начинки:
Всі інгредієнти збити занурювальним блендером та вилийте масу на основу.
Поставити в духовку на годину за температури 160 градусів. Після цього остудіть та поставте в холодильник на ніч.
Вранці обережно дістаньте з форми. Чизкейк можете прикрасити ягодами.
Рецепт низькокалорійного бананового чизкейка (instagram.com/alla_ppfood)
Раніше ми повідомляли, як приготувати шоколадний чізкейк з фініками без випікання.
Також ми писали про чизкейк без випікання на основі вершкового сиру.