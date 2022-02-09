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Готовим низкокалорийный банановый чизкейк: этот вкусный десерт не навредит фигуре

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Среда 09 февраля 2022 20:20
Готовим низкокалорийный банановый чизкейк: этот вкусный десерт не навредит фигуре Рецепт низкокалорийного бананового чизкейка (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждой женщине, которая садится на диету, в первую очередь сложно отказаться именно от сладкого, мучного и шоколадного. Содержание сахара и жиров в десертах повышает их калорийность и негативно сказывается на фигуре.

Поэтому мы предлагаем рецепт низкокалорийного бананового чизкейка, которым можно полакомиться во время диеты.

Рецептом поделилась нутрициологиня Алла Ковалева на своей странице в Instagram.

Такой тортик получится достаточно диетическим, в меру сладким и очень нежным. И технология приготовления значительно проще традиционной.

Для основы необходимы следующие ингредиенты:

  • овсяная мука - 130 г;
  • яйца - 1 шт;
  • сливочное масло - 7 г;
  • молоко - 40 г;
  • подсластитель - по своему вкусу;
  • соль - щепотка.

Ингредиенты для творожной начинки:

  • банан спелый - 140 г;
  • мягкий сыр - 140 г;
  • творог - 80 г;
  • молоко - 50 г;
  • яйца - 1 шт.
  • кукурузный крахмал - 25 г

Способ приготовления основы:

Сначала растопите сливочное масло. Затем яйцо смешать с заменителем сахара, солью, молоком и маслом.

После этого высыпьте туда муку и хорошо перемешайте ложкой и руками. При необходимости добавить еще молока или муки.

Тесто нужно распределить в форме, формируя бортики.

Легкий способ приготовления начинки:

Все ингредиенты взбить погружным блендером и вылейте массу на основу.

Поставить в духовку на час при температуре 160 градусов. После этого остудите и поставьте в холодильник на ночь.

Утром осторожно достаньте из формы. Чизкейк можете украсить ягодами.

Готовим низкокалорийный банановый чизкейк: этот вкусный десерт не навредит фигуреРецепт низкокалорийного бананового чизкейка (instagram.com/alla_ppfood)

Ранее мы сообщали, как приготовить шоколадный чизкейк с финиками без выпекания.

Также мы писали о чизкейк без выпекания на основе сливочного сыра.

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