Ідея для сніданку: шоколадний чізкейк з фініками без випікання

Цей ніжний десерт легко приготувати з вечора, а вранці просто зазирнути в холодильник і насолоджуватися його смаком
Приготувати смачний і оригінальний сніданок-десерт здається завданням витратним за часом, але насправді його можна спростити, якщо попіклуватися про ранковий раціон ще з вечора. Вранці залишиться лише заглянути в холодильник і витягнути звідти смачний, шоколадний чізкейк з фініками, що тане в роті і не вимагає випікання. Рецептом цієї страви в Instagram поділилася фуд-блогер Катерина, вона ж kiwihealthy.
Склад:
Спосіб приготування:
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