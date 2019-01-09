Ідея для сніданку: шоколадний чізкейк з фініками без випікання

Фото: шоколадний чізкейк з фініками без випікання (instagram.com/kiwihealthy)

Цей ніжний десерт легко приготувати з вечора, а вранці просто зазирнути в холодильник і насолоджуватися його смаком

Приготувати смачний і оригінальний сніданок-десерт здається завданням витратним за часом, але насправді його можна спростити, якщо попіклуватися про ранковий раціон ще з вечора. Вранці залишиться лише заглянути в холодильник і витягнути звідти смачний, шоколадний чізкейк з фініками, що тане в роті і не вимагає випікання. Рецептом цієї страви в Instagram поділилася фуд-блогер Катерина, вона ж kiwihealthy.

Склад:

вівсяні пластівці - 45 г

фініки - 30 г

вода - 1-2 ст. л. (при необхідності)

сир - 150 г

какао - 15 г

мед (рідкий) - 30 г

желатин - 10 г

вода - 50 г

Спосіб приготування:

Фініки замочити у воді на кілька годин, вони повинні стати м'якими. Очистити від кісточок. Подрібнити з вівсяними пластівцями за допомогою блендера і додати трохи води, якщо потрібно. Отриману масу викласти у форму, попередньо застеливши її пергаментом. В ідеалі використовувати роз'ємну. Желатин замочити у воді, залишити на 40 хвилин. Розпустити на водяній бані. До желатину додати сир, какао, мед. Ретельно перемішати віночком. Отриману масу викласти поверх основи. Прибрати в холодильник до застигання, близько 4 годин.

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