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Готуємо ніжній крем-сир із кефіру: дуже простий рецепт

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Понеділок 16 травня 2022 18:32
Готуємо ніжній крем-сир із кефіру: дуже простий рецепт Крем-сир (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Крем-сир завжди можна поєднати у багатьох стравах. Цей продукт легко приготувати в дома з кефіру. Результат дуже складно відрізнити від магазинного.

Рецептом приготування поділилась фудблогерка Христина Кей в Instagram.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • кефір - 1 л;
  • cіль - до свого смаку.

Легкий спосіб приготування:

Спочатку кефір потрібно попередньо залишити у морозильній камері мінімум на 8 годин. Далі в глибоку миску поставте друшляк та застеліть його рушником.

Після цього заморожений кефір вийміть з пачки та загорніть у рушник. Залишіть його при кімнатній температурі мінімум на 12 годин.

Вкінці, коли стече уся сироватка, викладіть сир у миску, додайте сіль та збийте блендером до однорідності.

Зазначимо, що консистенція сиру нагадує крем або вершкове масло, він м’який, пастоподібний. Він легко намазується і не втрачає своєї форми.

Смак сиру ніжний, злегка солонуватий, чимось нагадує плавлені сирки. Працювати з ним дуже легко. Консистенція виходить гладкою, однорідною і стабільною. Також сир стане гарним доповненням до основних страв, холодних і гарячих закусок.

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