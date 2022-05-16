Готуємо ніжній крем-сир із кефіру: дуже простий рецепт

Крем-сир завжди можна поєднати у багатьох стравах. Цей продукт легко приготувати в дома з кефіру. Результат дуже складно відрізнити від магазинного.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

кефір - 1 л;

cіль - до свого смаку.

Легкий спосіб приготування:

Спочатку кефір потрібно попередньо залишити у морозильній камері мінімум на 8 годин. Далі в глибоку миску поставте друшляк та застеліть його рушником.

Після цього заморожений кефір вийміть з пачки та загорніть у рушник. Залишіть його при кімнатній температурі мінімум на 12 годин.

Вкінці, коли стече уся сироватка, викладіть сир у миску, додайте сіль та збийте блендером до однорідності.

Зазначимо, що консистенція сиру нагадує крем або вершкове масло, він м’який, пастоподібний. Він легко намазується і не втрачає своєї форми.

Смак сиру ніжний, злегка солонуватий, чимось нагадує плавлені сирки. Працювати з ним дуже легко. Консистенція виходить гладкою, однорідною і стабільною. Також сир стане гарним доповненням до основних страв, холодних і гарячих закусок.