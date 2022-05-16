Готовим нежный крем-сыр из кефира: очень простой рецепт

Крем-сыр всегда можно совместить во многих блюдах. Этот продукт легко приготовить в дома из кефира. Результат очень сложно отличить от магазинного.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

кефир - 1 л;

соль - по своему вкусу.

Легкий способ приготовления:

Сначала кефир нужно предварительно оставить в морозильной камере минимум на 8 часов. Далее в глубокую миску поставьте дуршлаг и застелите его полотенцем.

После этого замороженный кефир выньте из пачки и заверните в полотенце. Оставьте его при комнатной температуре минимум на 12 часов.

В конце, когда стечет вся сыворотка, выложите сыр в миску, добавьте соль и взбейте блендером до однородности.

Отметим, что консистенция сыра напоминает крем или сливочное масло, он мягкий, пастообразный. Он легко намазывается и не теряет своей формы.

Вкус сыра нежный, слегка солоноватый, чем-то напоминает плавленые сырки. Работать с ним очень легко. Консистенция получается гладкой, однородной и стабильной. Также сыр станет хорошим дополнением к основным блюдам, холодным и горячим закускам.