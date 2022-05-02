Готуємо згущене молоко самостійно: згадуємо справжній смак дитинства

Приготувати згущене молоко самостійно не так вже й складно. І таким домашнім кремом можна змастити будь-які коржі або зробити вафельний торт, який має незвичайну назву на Західній Україні – Андрути.

Як приготувати самостійно згущене молоко в домашніх умовах, а потім зробити з нею справжні Галицькі андрути – читайте нижче.

Рецепт домашньої згущеного молока

Вам знадобиться 1 літр молока, 320 г цукру і третина чайної ложки соди. Налийте в каструлю з товстим дном молоко і поставте на середній вогонь. Додайте цукор і перемішайте. Потім всипте соду, щоб в згущеному молоці не було грудок, а молоко при нагріванні не згорнулося.

Коли молоко почне пінитися - стежте, щоб не втекло. Зменшіть вогонь до мінімуму, і коли піна осяде – знову додайте вогонь.

Проварюйте молоко таким чином годину-півтори, постійно помішуйте. Чим густіше стає молоко - тим частіше та інтенсивніше його потрібно заважати. Якщо ви хочете більш ніжну згущене молоко – то варіть хвилин 30.

Потім зніміть з вогню і дайте охолонути. При охолодженні згущене молоко стає ще більш густий. Потім перелийте згущене молоко в банку і поставте в холодильник.

З 1 літра молока повинно вийти 500 г згущеного молока – без барвників і добавок.

Рецепт торта андрути

Варене згущене молоко - 200 г

Масло вершкове - 200 г

Коржі вафельні - 10 шт.

Спосіб приготування

Для цього торта згущене молоко потрібна варена, більш темна. Значить, за рецептом вище потрібно варити молоко годину-півтори. Масло має бути кімнатної температури – його збиваємо в пишну масу.

Потім поступово додаємо згущене молоко і продовжуємо збивати – повинен вийде ніжний крем карамельного кольору. Цією масою ретельно змащуємо кожен вафельний корж і складаємо їх один на одного.

Верхній корж не змащуємо, зверху кладемо кухонну дошку і невеликий вантаж. Ми залишаємо на 2-3 години.

Все, торт готовий! Ріжемо його ромбиками або трикутниками та насолоджуємося.

До речі, начинку для торта можна розбавити конфітюром, горіхами, шоколадом або кокосовою стружкою.