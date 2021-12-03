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Готуємо справжню кримськотатарську локшину - лахшу сюзмесі: просто й дешево!

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П'ятниця 03 грудня 2021 08:00
Готуємо справжню кримськотатарську локшину - лахшу сюзмесі: просто й дешево! Фото: Як приготувати локшину за кримськотатарським рецептом (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Лахша сюзмесі - традиційна страва кримськотатарської кухні, в якій основу щоденного енергетичного раціону складали страви з борошна. Готувати таку локшину просто, а найкраще вона смакує з квасолею.

Рецептом поділилася Голова Центру прикладної антропології, дослідниця культури кримськотатарського народу Ольга Соболева, пише Їzhakultura.

Інгредієнти:

  • Борошно - 1 кг;
  • Сіль
  • Вода - 0,5 літра;
  • Яйця - 2 штуки;
  • Варена квасоля - 300 г;
  • Цибулина;
  • Олія чи топлене вершкове масло;
  • Перець, кріп, кінза (за бажанням).

Готуємо справжню кримськотатарську локшину - лахшу сюзмесі: просто й дешево!

Фото: Так виглядає лахша сюзмесі (yizhakultura.com)

Покрокове приготування страви

Розчиняємо у воді сіль, виливаємо її в просіяне борошно. Вбиваємо 2 яйця і замішуємо круте тісто.

Коли тісто стає еластичним і перестає прилипати до рук, кладемо його на присипаний борошном стіл і тонко розкачуємо качалкою.

Розкачаний лист тіста складаємо гармошкою. Ріжемо стрічку з тіста на дрібні смужки. Викладаємо свіжу локшину на таріль.

Подрібнену цибулю підсмажуємо в олії, до цибулі додаємо квасолю. Тушкуємо разом кілька хвилин. Наостанок притрушуємо зеленню.

Локшину відварюємо в підсоленій воді. Додаємо до квасолі, добре перемішуємо.

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