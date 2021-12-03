ru ua
Пт, 03 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Готовим настоящую крымскотатарскую лапшу - лахшу сюзмеси: просто и дешево!

Новина українською →
Пятница 03 декабря 2021 08:00
Готовим настоящую крымскотатарскую лапшу - лахшу сюзмеси: просто и дешево! Фото: Как приготовить лапшу по крымскотатарскому рецепту (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Лахша сюзмеси - традиционное блюдо крымскотатарской кухни, в котором основу ежедневного энергетического рациона составляли блюда из муки. Готовить такую лапшу просто, а лучше всего она сочетается с фасолью.

Рецептом поделилась глава Центра прикладной антропологии, исследовательница культуры крымскотатарского народа Ольга Соболева, пишет Їzhakultura.

Ингредиенты:

  • Мука - 1 кг;
  • Соль
  • Вода - 0,5 литра;
  • Яйца - 2 штуки;
  • Вареная фасоль - 300 г;
  • Луковица;
  • Масло растительное или топленое сливочное масло;
  • Перец, укроп, кинза (по желанию).

Готовим настоящую крымскотатарскую лапшу - лахшу сюзмеси: просто и дешево!

Фото: Так выглядит лахша сюзмесі (yizhakultura.com)

Пошаговое приготовление блюда

Растворяем в воде соль, выливаем ее в просеянную муку. Вбиваем 2 яйца и замешиваем крутое тесто.

Когда тесто становится эластичным и перестает прилипать к рукам, кладем его на присыпанный мукой стол и тонко раскатываем скалкой.

Раскатанный лист теста складываем гармошкой. Режем ленту из теста на мелкие полоски. Выкладываем свежую лапшу на блюдо.

Измельченный лук поджариваем в масле, к луку добавляем фасоль. Тушим вместе несколько минут. Напоследок присыпаем зеленью.

Лапшу отвариваем в подсоленной воде. Добавляем к фасоли, хорошо перемешиваем.

Ранее мы писали, как приготовить хамсу по настоящему крымскотатарскому рецепту.

Также гастроисследователи дали рецепт крымскотатарского мясного пирога кобете.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт
LITE
​​Готовится 15 минут: врач дала рецепт для лучшего семейного завтрака
​​Готовится 15 минут: врач дала рецепт для лучшего семейного завтрака