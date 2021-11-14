Шеф-кухар поділився секретом приготування піци вдома: як правильно вибрати сир

Справжня піца - це тісто, соус, сир, а потім усе інше. Сир - продукт делікатний і вимагає до себе особливої уваги. Експерти впевнені, що сир - це головний інгредієнт цієї італійської страви.

За його словами, найкращий сир для піци - це молода моцарела кремової консистенції. Вона не твердне, не змінює після нагріву свій смак і аромат на більш різкий.

"Уважно прочитайте на етикетці, щоб це не був сирний продукт. Натирати потрібно на тертці з великими отворами і розсипати рівномірно на весь корж", - радить шеф.

Скільки сиру має бути в "правильній" піці

Моцарела має бути м'якою і водночас пружною на дотик, з терміном реалізації не більше ніж 4 тижні, жирністю 50%.

Вага сиру на одну піцу в співвідношенні не менш ніж 0,5 до 1 з тістом (на 400 грамів тіста мінімум 200 грамів сиру, а краще один до одного).

Фото: засновник мережі "ПіцаХата" Олег Юдалевич

Сир у піці відіграє дві важливі ролі:

наповнює її особливим смаком;

створює унікальне середовище, яке піднімає на щабель вище смак інших інгредієнтів.

Експерт рекомендує викладати моцарелу зверху на інші начинки.

Яким сиром можна додатково збагатити піцу

Окрім моцарелли можна взяти сир гауда 50% жирності. Також сир пармезан (не менше року витримки, бажано італійський) - він додає особливого присмаку і ним посипають гарячу піцу відразу після випікання.

Для любителів сиру з пліснявою - сири рокфор чи "дор блю ріжемо кубиками і розкладаємо по всій поверхні.

Наприклад, в популярній піці "Чотири сири" використовують зазвичай моцарелу (50% ваги тіста), гауду (25% ваги тіста), рокфор (чи дор блю - сири з пліснявою, 15% ваги тіста) та пармезан (10% ваги тіста).

Пармезаном піцу треба посипати після випікання. Зверніть увагу, найкраще сирна піца смакує на білому соусі. В домашніх умовах можна використати звичайні вершки 18% жирності.

"Пропорції сиру можна змінювати за власним смаком і взагалі, не бійтеся і експериментуйте зі смаками", - додав шеф-кухар.