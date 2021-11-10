Готуємо ідеальну квашену капусту: скільки солі додати, щоб вона не псувалася і не гірчила

Квашена капуста - улюблена багатьма українцями осіння заготовка, яку подають до м'ясних, рибних, овочевих страв. Ферментований овоч не тільки приємно порадує ваші смакові рецептори, але і принесе користь. Але як приготувати ідеальну квашену капусту, яка буде довго зберігатися, і не буде з часом гірчити?

Про це писати Showbiz.today.

Головне правило - пропорції

Сіль - природний консервант, який допоможе продукту довше зберегтися. Але тут важливо не перестаратися, а мала кількість солі - може нашу капусту зіпсувати.

Співвідношення солі до овочів має становити приблизно 2,5-3% до маси.

Для малосольної капусти візьміть мінімальну кількість солі, для більш солоної - максимальну.

Скористайтеся підручними засобами, щоб відміряти сіль

Для того, щоб посолити 1 кг нашаткованої капусти, нам знадобиться 25-30 г солі.

Якщо ваг у вас немає, запам'ятайте, що столова ложка без гірки - 25 г, з гіркою - 30 г.

Для більшого об'єму капусти, збільште кількість солі пропорційно: на 2 кг капусти - 50-60 г солі і так далі.

5 кг капусти - це гранована 100-грамова стопка солі.

Для 10 кг капусти візьміть один 200-грамовий стакан солі.

Кількість солі впливає на смак, вигляд і зберігання капусти

Якщо капуста гірчить - ви переборщили з сіллю. Також від надлишку консерванту вона стане неприємного сіруватого відтінку.

А від недостатньої кількості солі ваша капуста почне швидко псуватися і загнивати.