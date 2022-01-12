RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Готуємо масло з авокадо: цей простий рецепт сподобається усім

Автор: Тетяна Самарук

Авокадо чудово поєднується з усіма продуктами. Зокрема, його можна додати до салатів, каш або ж навіть десертів. До того ж з авокадо можна зробити домашнє масло, яке в результаті вийде ніжним та особливим на смак.

Рецептом масла з авокадо поділився кухар Василь Мішлен на своїй сторінці в Instagram.

Так, для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • авокадо - 2 шт;
  • вершкове масло 82% - 180 г;
  • сіль - 1 ч. л;
  • чорний перець - 1 ч. л;
  • сушений часник - 1 ч. л;
  • сушений кріп - 1 ч. л;
  • сік 1\2 лайма чи лимона.

Спосіб приготування:

Спочатку авокадо потрібно очистити від шкірки та серцевини.

Далі масло вершкове поріжте кубиками. Авокадо, масло, спеції та сік лайма чи лимона збийте блендером до однорідності.

Потім отриману масу поставте у холодильник на 2 години.

Раніше ми повідомляли, чому авокадо може бути небезпечним для здоров'я.

Також ми писали, що вчені назвали несподівану властивість авокадо.

Читайте РБК-Україна в Google News
маслоавокадо