Готуємо масло з авокадо: цей простий рецепт сподобається усім

Авокадо чудово поєднується з усіма продуктами. Зокрема, його можна додати до салатів, каш або ж навіть десертів. До того ж з авокадо можна зробити домашнє масло, яке в результаті вийде ніжним та особливим на смак.
Рецептом масла з авокадо поділився кухар Василь Мішлен на своїй сторінці в Instagram.
Так, для приготування знадобляться наступні інгредієнти:
Спосіб приготування:
Спочатку авокадо потрібно очистити від шкірки та серцевини.
Далі масло вершкове поріжте кубиками. Авокадо, масло, спеції та сік лайма чи лимона збийте блендером до однорідності.
Потім отриману масу поставте у холодильник на 2 години.
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