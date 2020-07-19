Авокадо може бути небезпечним для здоров'я: кому протипоказано їсти ці плоди

Авокадо (фото: canva.com)

Авокадо може викликати розлад органів ШКТ і є алергеном

Авокадо, як і всі інші продукти, може бути не тільки корисним, але і завдати шкоди організму. Величезна популярність суперфуду, яку авокадо придбав завдяки блогерам та сучасними рецептами, призвела до масового і частого впровадження цього плоду в раціон харчування. Однак, багато хто став скаржитися на різні розлади, викликані вживанням цього суперфуду. У чому криється шкода авокадо – читайте нижче.

Авокадо називають суперфудом через те, що в ньому міститься понад 20 різних вітамінів (групи В, Е, А, С, К, фолієва кислота), мінералів (кальцій, фосфор, калій, залізо, натрій, мідь, йод, магній і безліч інших) та антиоксидантів. Цей продукт може допомогти поліпшити травлення, підвищити працездатність мозку, додати енергії, стабілізувати тиск. Також авокадо вважається корисним для шкіри, волосся і нігтів. Але все-таки зловживати ним не варто. Попри високу калорійність (в 100 г 212 ккал), авокадо сприяє схудненню завдяки легкозасвоюваним мононенасиченим жирам. Крім того, плід не містить холестерин.

Дієтологи та вчені сходяться на думці, що не можна їсти занадто багато авокадо тим, хто стежить за своєю фігурою або намагається скинути вагу. Так, він не сприяє поповненню, проте спроба замінити всю шкідливу їжу авокадо може мати негативні результати. Багато з жирів в авокадо можуть викликати алергічну реакцію, тому вводити в раціон цей плід потрібно поступово.

Також не варто давати авокадо маленьким дітям, через те, що цей продукт є досить важким. Він може спровокувати проблеми зі шлунком, розлад, нудоту і навіть болі в животі.

Людям з гострими захворюваннями печінки слід виключити з раціону авокадо, як і більшість жирних продуктів. Зрідка спостерігається індивідуальна непереносимість продукту й алергії – в такому разі авокадо краще не їсти.

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