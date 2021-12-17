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Вчені назвали несподівану властивість авокадо

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П'ятниця 17 грудня 2021 16:48
Вчені назвали несподівану властивість авокадо Фото: чому авокадо дуже корисний (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Авокадо - це супер-корисний і дивовижний плід. Його м'якоть багата вітамінами і важливими мінеральними речовинами.

Але є у цього продукту властивості, про які ви не знали, пише Eat this, not that.

Чим ще корисний авокадо

Крім того, що в авокадо міститься дуже багато корисних жирних кислот, він ще є джерелом калію і знімає м'язові болі.

"Авокадо містить більше калію, ніж банан, що може допомогти полегшити деякі м'язові спазми", - повідомила доктор-дієтолог з Нью-Йорка Ліндсей Веглер.

Фактично, з одного банана середнього розміру ви отримаєте всього 422 міліграми калію, а з авокадо такого ж розміру ви отримаєте 690 міліграмів необхідного мінералу.

У ньому багато вітаміну С

Авокадо середнього розміру також містить приблизно 12 міліграмів вітаміну С, який також знімає м'язовий біль.

Згідно з контрольним дослідженням, опублікованим в Міжнародному журналі спортивного харчування та метаболізму вправ, чоловіки, які їли авокадо після тренувань набагато краще відновлювалися.

Як ми раніше писали, скільки мандаринів можна з'їдати дітям за день без шкоди для здоров'я.

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