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Готовим масло из авокадо: этот простой рецепт понравится всем

Автор: Татьяна Самарук

Авокадо прекрасно сочетается со всеми продуктами. В частности, его можно добавить к салатам, кашам или же даже десертам. К тому же из авокадо можно сделать домашнее масло, которое в итоге получится нежным и особенным на вкус.

Рецептом масла из авокадо поделился повар Василий Мишлен на своей странице в Instagram.

Так, для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • авокадо - 2 шт;
  • сливочное масло 82% - 180 г;
  • соль - 1 ч. л;
  • черный перец - 1 ч. л;
  • сушеный чеснок - 1 ч. л;
  • сушеный укроп - 1 ч. л;
  • сок 1\2 лайма или лимона.

Способ приготовления:

Сначала авокадо нужно очистить от кожуры и сердцевины.

Далее масло сливочное порежьте кубиками. Авокадо, масло, специи и сок лайма или лимона взбейте блендером до однородности.

Затем полученную массу поставьте в холодильник на 2 часа.

Ранее мы сообщали, почему авокадо может быть опасным для здоровья.

Также мы писали, что ученые назвали неожиданное свойство авокадо.

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маслоавокадо