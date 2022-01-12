Готуємо масло з авокадо: цей простий рецепт сподобається усім

Авокадо чудово поєднується з усіма продуктами. Зокрема, його можна додати до салатів, каш або ж навіть десертів. До того ж з авокадо можна зробити домашнє масло, яке в результаті вийде ніжним та особливим на смак.

Рецептом масла з авокадо поділився кухар Василь Мішлен на своїй сторінці в Instagram .

Потім отриману масу поставте у холодильник на 2 години.

Далі масло вершкове поріжте кубиками. Авокадо, масло, спеції та сік лайма чи лимона збийте блендером до однорідності.

Спочатку авокадо потрібно очистити від шкірки та серцевини.

Так, для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

Раніше ми повідомляли, чому авокадо може бути небезпечним для здоров'я.

Також ми писали, що вчені назвали несподівану властивість авокадо.