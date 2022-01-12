Готовим масло из авокадо: этот простой рецепт понравится всем

Как приготовить масло из авокадо (коллаж РБК-Украина)

Авокадо прекрасно сочетается со всеми продуктами. В частности, его можно добавить к салатам, кашам или же даже десертам. К тому же из авокадо можно сделать домашнее масло, которое в итоге получится нежным и особенным на вкус.

Рецептом масла из авокадо поделился повар Василий Мишлен на своей странице в Instagram.