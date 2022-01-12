Готовим масло из авокадо: этот простой рецепт понравится всем
Авокадо прекрасно сочетается со всеми продуктами. В частности, его можно добавить к салатам, кашам или же даже десертам. К тому же из авокадо можно сделать домашнее масло, которое в итоге получится нежным и особенным на вкус.
Рецептом масла из авокадо поделился повар Василий Мишлен на своей странице в Instagram.
Так, для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- авокадо - 2 шт;
- сливочное масло 82% - 180 г;
- соль - 1 ч. л;
- черный перец - 1 ч. л;
- сушеный чеснок - 1 ч. л;
- сушеный укроп - 1 ч. л;
- сок 1\2 лайма или лимона.
Способ приготовления:
Сначала авокадо нужно очистить от кожуры и сердцевины.
Далее масло сливочное порежьте кубиками. Авокадо, масло, специи и сок лайма или лимона взбейте блендером до однородности.
Затем полученную массу поставьте в холодильник на 2 часа.
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