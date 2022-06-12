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Клопотенко розкрив рецепт української окрошки: "глибоко у нашій культурі"

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Неділя 12 червня 2022 20:13
Клопотенко розкрив рецепт української окрошки: "глибоко у нашій культурі" Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Володимир Костирін

Відомий кулінар Євген Клопотенко розвіяв розхожий міф про те, що окрошка нібито вважається суто російським блюдом, і зазначив, що в українському меню цей холодний літній суп теж присутній, але традиційно готують його інакше.

Про це шеф-кухар розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну в передачі "Слава+".

"Окрошка - глибоко в нашій культурі. Це і є олів'є, залите квасом", - говорить Клопотенко.

Таке українське блюдо ще має назву киселиця, і при приготуванні української окрошки "не треба нічого додавати - потрібно готувати трохи по-іншому".

Рецепт української окрошки

  • Потрібно взяти молоду картоплю і розрізати на половинку - її слід запекти в духовці.
  • Після цього готову картоплю кладемо в тарілку, і додаємо нарізану свіжу моркву, і туди ж відправляємо трохи кропу, теж попередньо нарізаного.
  • Зверху заливаємо йогуртом без смаку - він не повинен бути з наповнювачем.
  • Потім додаємо чорний перець (мелений).
  • Також можна додати порізаний хліб, як сухарики.

"І ти отримаєш такий холодний український суп", - розповів Клопотенко і додав, що подібна страва, поширена на Бойківщині, називається киселиця, тільки за традиціями там процес приготування відрізняється, господині застосовують бродіння, яке займає 2-3 дні.

Відео: Євген Клопотенко розповів, як готувати українську окрошку

Нагадаємо, перед цим ми розповідали, як готується Українська окрошка на бульйоні, і публікували рецепт освіжаючого літнього супу.

А також ми писали, що суддя "МастерШеф" представив рецепт паляниці з полуницею.

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Евгений Клопотенко Кулинар
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