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Його їли козаки! Клопотенко поділився рецептом народної української страви

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Четвер 16 червня 2022 12:57
Його їли козаки! Клопотенко поділився рецептом народної української страви Клопотенко поділився рецептом Куліша (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Куліш - народна українська страва, яку зазвичай готували для великої родини в казані, на відкритому вогні.

Кулінар і ресторатор Євген Клопотенко запропонував приготувати ці ласощі всім бажаючим.

Вам знадобляться

  • 250 г пшона
  • 1 середня морква
  • 1 цибуля
  • 200 г грибів печериць
  • 20 г вершкового масла
  • 82,5% 50 мл сухого вина
  • 100 мл вершків будь-якої жирності
  • сіль і перець до свого смаку
  • 3 гілочки кропу для подачі
  • 100-150 мл овочевого бульйону

Для овочевого бульйону:

  • 1 середня морква
  • 1 ріпчаста цибуля
  • 100 г кореня селери
  • 1 лавровий лист
  • 2 горошини запашного перцю
  • 3 горошини чорного перцю
  • сіль до свого смаку
  • 2 л води

Покроковий рецепт приготування куліша

Зваріть овочевий бульйон. Очистіть моркву і 100 г кореня селери, наріжте великими шматками. Цибулю очистіть, і зробіть надрізи хрест-навхрест. Овочі складіть в каструлю, залийте 2 л води, додайте прянощі: 2 горошини запашного перцю, 3 горошини чорного перцю і лавровий лист. Варіть 60 хвилин на маленькому вогні. Посоліть до свого смаку. Після приготування приберіть овочі з бульйону і за бажанням процідіть.

Моркву і цибулю очистіть, і наріжте дрібними кубиками. Гриби печериці (200 г) промийте і наріжте дрібними кубиками. Сковороду розігрійте з 20 г вершкового масла, перекладіть нарізані овочі і обсмажуйте до м'якості цибулі.

Додайте в овочі 50 мл сухого вина і випаруйте його. У нас на це пішло п'ять хвилин. Пшоно (250 г) промийте в гарячій воді, пересипте в овочі. Періодично підливайте овочевий бульйон. Всього використавши 100-150 мл. Тушкуйте 15 хвилин на маленькому вогні до стану аль денте.

Посоліть і поперчіть до свого смаку. Подавайте відразу на стіл і прикрасьте подрібненими гілочками кропу або будь-який інший зеленню. Смачного!

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Евгений Клопотенко
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