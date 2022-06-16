Його їли козаки! Клопотенко поділився рецептом народної української страви
Куліш - народна українська страва, яку зазвичай готували для великої родини в казані, на відкритому вогні.
Кулінар і ресторатор Євген Клопотенко запропонував приготувати ці ласощі всім бажаючим.
Вам знадобляться
- 250 г пшона
- 1 середня морква
- 1 цибуля
- 200 г грибів печериць
- 20 г вершкового масла
- 82,5% 50 мл сухого вина
- 100 мл вершків будь-якої жирності
- сіль і перець до свого смаку
- 3 гілочки кропу для подачі
- 100-150 мл овочевого бульйону
Для овочевого бульйону:
- 1 середня морква
- 1 ріпчаста цибуля
- 100 г кореня селери
- 1 лавровий лист
- 2 горошини запашного перцю
- 3 горошини чорного перцю
- сіль до свого смаку
- 2 л води
Покроковий рецепт приготування куліша
Зваріть овочевий бульйон. Очистіть моркву і 100 г кореня селери, наріжте великими шматками. Цибулю очистіть, і зробіть надрізи хрест-навхрест. Овочі складіть в каструлю, залийте 2 л води, додайте прянощі: 2 горошини запашного перцю, 3 горошини чорного перцю і лавровий лист. Варіть 60 хвилин на маленькому вогні. Посоліть до свого смаку. Після приготування приберіть овочі з бульйону і за бажанням процідіть.
Моркву і цибулю очистіть, і наріжте дрібними кубиками. Гриби печериці (200 г) промийте і наріжте дрібними кубиками. Сковороду розігрійте з 20 г вершкового масла, перекладіть нарізані овочі і обсмажуйте до м'якості цибулі.
Додайте в овочі 50 мл сухого вина і випаруйте його. У нас на це пішло п'ять хвилин. Пшоно (250 г) промийте в гарячій воді, пересипте в овочі. Періодично підливайте овочевий бульйон. Всього використавши 100-150 мл. Тушкуйте 15 хвилин на маленькому вогні до стану аль денте.
Посоліть і поперчіть до свого смаку. Подавайте відразу на стіл і прикрасьте подрібненими гілочками кропу або будь-який інший зеленню. Смачного!
Також читайте, Клопотенко дав простий і ідеальний рецепт спаржі.
А ще раніше Клопотенко розкрив рецепт ідеальної української окрошки.