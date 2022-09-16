Готуємо вдома яйця скрембл як ресторані: простий рецепт ранкової страви

Рецепт топового скрембла

Розбийте два яйця в миску або глибоку тарілку, збийте виделкою. Додайте сіль. Сковорідку поставте на плиту і додайте туди трохи вершкового масла, почекавши поки воно розтане.

Вилийте яєчну суміш на сковороду. Потім лопаткою помішуйте яйця на сковороді.

Посипте перцем, а потім перекладіть на тарілку. Також можна додати до страви зелень.

Цей рецепт відрізняється від відомих тим, що яйця перемішуються ще до приготування на сковорідці, а не безпосередньо на ній. Саме так готують яйця у ресторанах. Рецепт яєць скрембл (скриншот express.co.uk)

Яєчня-бовтанка (скрембл) - це страва, яку традиційно готують із збитих яєць, потім смажать, зазвичай з олією та сіллю. Найпростіший рецепт і основа – це яйця. Однак із роками було внесено доповнення.