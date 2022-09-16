RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Готуємо вдома яйця скрембл як ресторані: простий рецепт ранкової страви

Як приготувати яйця скрембл (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Яйця скрембл (або бовтанка) - дуже популярна страва, з якої багато хто починає свій день. Приготувати її не складе вам труднощів, якщо дотримуватися основних правил.

Рецептом скрембла поділилися кулінари, пише Express.

Рецепт топового скрембла

Розбийте два яйця в миску або глибоку тарілку, збийте виделкою. Додайте сіль. Сковорідку поставте на плиту і додайте туди трохи вершкового масла, почекавши поки воно розтане.

Вилийте яєчну суміш на сковороду. Потім лопаткою помішуйте яйця на сковороді.

Посипте перцем, а потім перекладіть на тарілку. Також можна додати до страви зелень.

Цей рецепт відрізняється від відомих тим, що яйця перемішуються ще до приготування на сковорідці, а не безпосередньо на ній. Саме так готують яйця у ресторанах. Рецепт яєць скрембл (скриншот express.co.uk)

Яєчня-бовтанка (скрембл) - це страва, яку традиційно готують із збитих яєць, потім смажать, зазвичай з олією та сіллю. Найпростіший рецепт і основа – це яйця. Однак із роками було внесено доповнення.

Читайте також, як приготувати справжніукраїнські гречаники з фаршем та особливим інгредієнтом.

Також читайте, як приготувати токан із картоплею за старовинним бойківським рецептом.

Читайте РБК-Україна в Google News
яйцарецепт