Готовим дома яйца скрембл как ресторане: простой рецепт утреннего блюда

Рецепт топового скрембла

Разбейте два яйца в миску или глубокую тарелку, взбейте вилкой. Добавьте соль. Сковородку поставьте на плиту и добавьте туда немного сливочного масла, подождав пока оно там растает.

Вылейте яичную смесь на сковороду. Потом лопаткой помешивайте яйца на сковороде.

Посыпьте сверху перцем, а затем переложите на тарелку. Также можно добавить в блюдо зелень.

Этот рецепт отличается от известных тем, что яйца перемешиваются еще до готовки на сковородке, а не непосредственно на ней. Именно так готовят яйца в ресторанах. Рецепт яиц скрембл (Скриншот express.co.uk)

Яичница-болтушка (скрембл) — это блюдо, которое традиционно готовят из взбитых яиц, затем жарят, обычно с маслом и солью. Самый простой рецепт и основа — это яйца. Однако с годами были внесены дополнения.