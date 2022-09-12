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Справжні українські гречаники з фаршем та особливим інгредієнтом: відео

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Понеділок 12 вересня 2022 17:46
Справжні українські гречаники з фаршем та особливим інгредієнтом: відео Скріншот: Гречаники з фаршем за українським рецептом
Автор: Світлана Мащенко

Гречаники - унікальна страва української кухні, яку готують з додаванням фаршу або без нього. Спочатку крупу в м'ясо почали додавати для економії, але потім зрозуміли, що це смачніше. Так гречаники стали самостійною стравою. А якщо додати до них особливий соус, стане в рази смачніше.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.

Складники:

  • гречка - 220-240 грамів сирої (або якщо є вже 440-500 грамів вареної гречки)
  • м’ясний фарш - 400-450 грамів
  • яйце - 1 шт.
  • цибуля - 2 шт.
  • морква - 1 шт.
  • борошно - 50-100 грамів
  • томатний соус - 1 ст. л. (або кетчуп, або власний помідоровий соус - 4-5 ст. ложок)
  • сіль, перець, лавровий лист

Покрокове приготування

Перекрутіть достатньо жирний шматок м'яса на фарш, а також цибулину. Відваріть гречку, коли вона остигне, додайте до фаршу. Додайте яйце, поперчіть та посоліть за смаком. Вимісіть фарш.

Розігрійте пательню з олією. Сформуйте кульки гречаників, обваляйте у борошні. Обсмажте з двох боків.

Приготуйте соус. Обсмажте цибулю в олії до розм'якшення, додайте моркву і трохи просмажте разом. Пересипте в сотейник, додайте томатну пасту, посоліть, поперчіть,

Перекладіть гречаники до каструлі, залийте соусом, додайте лаврушку, протушкуйте 20-25 хвилин. Посипте зеленню. Наша страва готова!

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