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Готуємо вдома яйця скрембл як ресторані: простий рецепт ранкової страви

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П'ятниця 16 вересня 2022 13:14
Готуємо вдома яйця скрембл як ресторані: простий рецепт ранкової страви Як приготувати яйця скрембл (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Яйця скрембл (або бовтанка) - дуже популярна страва, з якої багато хто починає свій день. Приготувати її не складе вам труднощів, якщо дотримуватися основних правил.

Рецептом скрембла поділилися кулінари, пише Express.

Рецепт топового скрембла

Розбийте два яйця в миску або глибоку тарілку, збийте виделкою. Додайте сіль. Сковорідку поставте на плиту і додайте туди трохи вершкового масла, почекавши поки воно розтане.

Вилийте яєчну суміш на сковороду. Потім лопаткою помішуйте яйця на сковороді.

Посипте перцем, а потім перекладіть на тарілку. Також можна додати до страви зелень.

Цей рецепт відрізняється від відомих тим, що яйця перемішуються ще до приготування на сковорідці, а не безпосередньо на ній. Саме так готують яйця у ресторанах. Готуємо вдома яйця скрембл як ресторані: простий рецепт ранкової стравиРецепт яєць скрембл (скриншот express.co.uk)

Яєчня-бовтанка (скрембл) - це страва, яку традиційно готують із збитих яєць, потім смажать, зазвичай з олією та сіллю. Найпростіший рецепт і основа – це яйця. Однак із роками було внесено доповнення.

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