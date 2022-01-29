Готуємо брауні за 15 хвилин без духовки: просто і шалено смачно

Брауні – знаменитий американський десерт. Це смачна, ніжна й соковита випічка, яка просто тане в роті. Такі легкі в приготуванні шоколадні тістечка повинні залишатися злегка вологими всередині. До того ж брауні можна спекти навіть без духовки.
Рецептом брауні за 15 хвилин поділилась фудблогерка Комашчук Оксана (komashchuk_ksu) в Instagram.
Для приготування візьміть наступні інгредієнти:
Інгредієнти для приготування глазурі:
Спосіб приготування:
Спочатку вівсянку потрібно збити блендером до стану борошна. Далі з`єднати усі необхідні інгредієнти та збити міксером.
Потім отриману масу необхідно вилити у форму, змащену олією та поставити у мікрохвильовку на 10 хвилин.
А для глазурі розтопити шоколад із молоком та полити готовий десерт.
Такий десерт дуже сподобається дітям.
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