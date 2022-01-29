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Готуємо брауні за 15 хвилин без духовки: просто і шалено смачно

Автор: Тетяна Самарук

Брауні – знаменитий американський десерт. Це смачна, ніжна й соковита випічка, яка просто тане в роті. Такі легкі в приготуванні шоколадні тістечка повинні залишатися злегка вологими всередині. До того ж брауні можна спекти навіть без духовки.

Рецептом брауні за 15 хвилин поділилась фудблогерка Комашчук Оксана (komashchuk_ksu) в Instagram.

Для приготування візьміть наступні інгредієнти:

  • вівсянка - 80 г;
  • цукор - 50 г;
  • яйця - 2 шт;
  • какао - 40 г;
  • молоко - 130 мл;
  • сметана - 60 г;
  • розпушувач - 5 г.

Інгредієнти для приготування глазурі:

  • шоколад - 100 г;
  • молоко - 100 мл.

Спосіб приготування:

Спочатку вівсянку потрібно збити блендером до стану борошна. Далі з`єднати усі необхідні інгредієнти та збити міксером.

Потім отриману масу необхідно вилити у форму, змащену олією та поставити у мікрохвильовку на 10 хвилин.

А для глазурі розтопити шоколад із молоком та полити готовий десерт.

Такий десерт дуже сподобається дітям.

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