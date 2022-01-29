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Готовим брауни за 15 минут без духовки: просто и безумно вкусно

Автор: Татьяна Самарук

Брауни – знаменитый американский десерт. Это вкусная, нежная и сочная выпечка, которая просто тает во рту. Такие легкие в приготовлении шоколадные пирожные должны оставаться слегка влажными внутри. К тому же брауни можно испечь даже без духовки.

Рецептом брауни за 15 минут поделилась фудблогерка Комашчук Оксана (komashchuk_ksu) в Instagram.

Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:

  • овсянка - 80 г;
  • сахар - 50 г;
  • яйца - 2 шт;
  • какао - 40 г;
  • молоко - 130 мл;
  • сметана - 60 г;
  • разрыхлитель - 5 г.

Ингредиенты для приготовления глазури:

  • шоколад - 100 г;
  • молоко - 100 мл.

Способ приготовления:

Сначала овсянку нужно взбить блендером до состояния муки. Далее соединить все необходимые ингредиенты и взбить миксером.

Затем полученную массу необходимо вылить в форму, смазанную растительным маслом и поставить в микроволновку на 10 минут.

А для глазури растопить шоколад с молоком и полить готовый десерт.

Такой десерт очень понравится детям.

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