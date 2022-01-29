Готовим брауни за 15 минут без духовки: просто и безумно вкусно

Брауни – знаменитый американский десерт. Это вкусная, нежная и сочная выпечка, которая просто тает во рту. Такие легкие в приготовлении шоколадные пирожные должны оставаться слегка влажными внутри. К тому же брауни можно испечь даже без духовки.
Рецептом брауни за 15 минут поделилась фудблогерка Комашчук Оксана (komashchuk_ksu) в Instagram.
Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:
Ингредиенты для приготовления глазури:
Способ приготовления:
Сначала овсянку нужно взбить блендером до состояния муки. Далее соединить все необходимые ингредиенты и взбить миксером.
Затем полученную массу необходимо вылить в форму, смазанную растительным маслом и поставить в микроволновку на 10 минут.
А для глазури растопить шоколад с молоком и полить готовый десерт.
Такой десерт очень понравится детям.
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