ru ua
Сб, 29 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Готуємо брауні за 15 хвилин без духовки: просто і шалено смачно

Новость на русском →
Субота 29 січня 2022 21:08
Готуємо брауні за 15 хвилин без духовки: просто і шалено смачно Як приготувати брауні (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Брауні – знаменитий американський десерт. Це смачна, ніжна й соковита випічка, яка просто тане в роті. Такі легкі в приготуванні шоколадні тістечка повинні залишатися злегка вологими всередині. До того ж брауні можна спекти навіть без духовки.

Рецептом брауні за 15 хвилин поділилась фудблогерка Комашчук Оксана (komashchuk_ksu) в Instagram.

Для приготування візьміть наступні інгредієнти:

  • вівсянка - 80 г;
  • цукор - 50 г;
  • яйця - 2 шт;
  • какао - 40 г;
  • молоко - 130 мл;
  • сметана - 60 г;
  • розпушувач - 5 г.

Інгредієнти для приготування глазурі:

  • шоколад - 100 г;
  • молоко - 100 мл.

Спосіб приготування:

Спочатку вівсянку потрібно збити блендером до стану борошна. Далі з`єднати усі необхідні інгредієнти та збити міксером.

Потім отриману масу необхідно вилити у форму, змащену олією та поставити у мікрохвильовку на 10 хвилин.

А для глазурі розтопити шоколад із молоком та полити готовий десерт.

Такий десерт дуже сподобається дітям.

Раніше ми повідомляли, як врятувати невдалий бісквіт і в якій формі його потрібно випікати.

Також ми писали, як приготувати вдома вишневий пиріг "як в Макдональдс".

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт
LITE
Неземна розкіш: 10 суконь з колекції Elie Saab Couture, від яких захоплює дух
Неземна розкіш: 10 суконь з колекції Elie Saab Couture, від яких захоплює дух