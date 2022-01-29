Готовим брауни за 15 минут без духовки: просто и безумно вкусно
Брауни – знаменитый американский десерт. Это вкусная, нежная и сочная выпечка, которая просто тает во рту. Такие легкие в приготовлении шоколадные пирожные должны оставаться слегка влажными внутри. К тому же брауни можно испечь даже без духовки.
Рецептом брауни за 15 минут поделилась фудблогерка Комашчук Оксана (komashchuk_ksu) в Instagram.
Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:
- овсянка - 80 г;
- сахар - 50 г;
- яйца - 2 шт;
- какао - 40 г;
- молоко - 130 мл;
- сметана - 60 г;
- разрыхлитель - 5 г.
Ингредиенты для приготовления глазури:
- шоколад - 100 г;
- молоко - 100 мл.
Способ приготовления:
Сначала овсянку нужно взбить блендером до состояния муки. Далее соединить все необходимые ингредиенты и взбить миксером.
Затем полученную массу необходимо вылить в форму, смазанную растительным маслом и поставить в микроволновку на 10 минут.
А для глазури растопить шоколад с молоком и полить готовый десерт.
Такой десерт очень понравится детям.
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