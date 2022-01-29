Готовим брауни за 15 минут без духовки: просто и безумно вкусно

Брауни – знаменитый американский десерт. Это вкусная, нежная и сочная выпечка, которая просто тает во рту. Такие легкие в приготовлении шоколадные пирожные должны оставаться слегка влажными внутри. К тому же брауни можно испечь даже без духовки.

Рецептом брауни за 15 минут поделилась фудблогерка Комашчук Оксана (komashchuk_ksu) в Instagram.