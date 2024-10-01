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"Готова была подавать патроны": Козловский вспомнил начало отношений с женой

Виталий Козловский и его жена Юлия Бакуменко (Фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Любовь Блажко

Виталий Козловский, который недавно впервые покал лицо маленького сына, высказался об отношениях с избранницей Юлией Бакуменко. В сети говорили о том, что между ними якобы завязался роман много лет назад, и только сейчас пара решила это подтвердить.

Что на этот счет сказал известный исполнитель, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его комментарий для "Люкс ФМ".

Козловский рассказал о своей жене

Певец отметил, что романтические отношения между ним и Юлей начались в период пандемии, а с началом полномасштабной войны они окончательно укрепились.

"Я могу уверенно сказать, что отношения стали более серьезными в период пандемии, а закрепились во время полномасштабной войны. У меня был перепев повстанческой песни "Нас весна не так зустріла: я стріляв, земля тремтіла, ти набої подавала". Эту фразу сама жена придумала мне. По тексту старому - там было немного иначе", - сказал знаменитость.

"Моя жена - такая женщина, которая во время войны себя так проявила, что куда я ехал, она готова была быть рядом и действительно подавать мне те патроны и помогать. Что еще может быть большим подтверждением любви и силы этой любви?" - поинтересовался также мужчина.

Козловский рассекретил, когда между ним и Юлией завязались романтические отношения (скриншот)

Юлия Бакуменко - пиар-менеджер артиста, и поэтому она уже много лет находится рядом с ним. Семь месяцев назад у них родился сын Оскар, и Козловский не стал скрывать, что появление малыша полностью изменило его жизнь.

В июне прошлого года певец получил повестку, впоследствии он сообщил о переводе (Фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Жизнь изменилась к лучшему. Для меня сын - это как маяк сегодня. Я думаю, если бы его не было, может, и меня бы не было. Он мне дает такое воодушевление и уверенность, желание и жажду жизни, что я очень счастлив, что наконец-то в моей жизни есть вот такой особенный маленький мужчина, ради которого я готов пойти на все", - признался Виталий.

 

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